中國科技3巨頭秒訂40萬顆！北京突放行輝達H200晶片 專家曝現實因素：效能差6倍

美國政府開放輝達出口H200晶片至中國後，北京當局的態度成為市場焦點。由於官方低調未回應，各種傳言不斷流傳。如今，隨著輝達執行長黃仁勳親自前往中國，加上科技巨頭集體遊說，市場傳出北京已允許首批約40萬顆H200晶片進口。專家透露，最大考量仍是本土晶片技術能力不足。

在這種情況下，近期有關H200晶片的爭論也暫時告一段落。普遍認為，中國在追求晶片自主的同時，仍無法放棄科技發展，只能在兩者之間取得平衡，被視為折衷之選。至於科技巨頭在購買H200時，是否需要搭配國產晶片，仍是外界關注焦點。

《南華早報》報導，瑞銀台灣研究主管艾藍迪（Randy Abrams）指出，這反映了一種平衡結果。若不限制取得輝達先進晶片，可能阻礙本土產業成長，因此監管機關必須設框架，管理需求與採用比例。

台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真表示，中國對高品質算力的迫切需求，暫時凌駕於科技自主目標之上；學者Alex Capri也認為，北京批准H200出於戰略考量，最終目標是強化科技競爭力。

根據報導，中國雖有自研晶片，效能接近先前降規版H20晶片，但遠不如H200，效能落差約6倍。科技巨頭仍渴求更先進設備。在北京未同意開放H200之前，中國買家只能透過黑市取得晶片，價格早已翻漲。傳出阿里巴巴、騰訊及字節跳動等三家大型科技巨頭，已被允許進口輝達第二強大的AI晶片H200，首批約40萬顆。這批潛在訂單預計可為輝達帶來約108億美元收入。

