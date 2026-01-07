中國科研資源吸引海外學者 仍存文化差異地緣挑戰

（中央社上海7日綜合外電報導）北京當局長久以來致力吸引海外頂尖科學家，但研究人員認為中國科學研究機構本身也因資金充沛和聲望日益提升，吸引愈來愈多人才，但赴中國發展仍具挑戰。

法新社報導，部分學者表示，即使是未被北京重點關注的科學家，特別是剛踏入職涯的研究人員，如今也將中國視為熱門選擇。

日本廣島大學教授黃福濤說：「現在到中國工作的海外科學家似乎比大約10年前多很多，尤其是華裔。」

此外，有機會進入中國龐大市場中快速發展的產業也是一大吸引力。

張玲玲在美國待了20年後加入中歐國際工商學院（CEIBS），她告訴法新社，她是被更「務實」的研究吸引，職涯發展考量更大於單純的歸國意願。她表示：「我其實更能接觸到很多企業家和商界人士。」

全球昆蟲遷徙專家柴普曼（Jason Chapman）坦言「15年前我不會考慮到中國」，但在過去5年，可獲得的「經費、資源與支持」遠勝他國，改變了原本的考量。

黃福濤表示，在美工作的華裔學者面臨推力因素，「美國日益嚴格的科研安全規範、簽證審查以及政治敏感性都造成了不確定性」。

然而赴中國發展仍有挑戰。黃福濤指出，學術自由和自主性存在疑慮，而且地緣政治不確定性會影響外界觀感及人才流動的抉擇。

中國嚴格控管敏感資訊流通。例如，一名歐洲自然科學家告訴法新社，由於潛在政治敏感性，他無法與中國軍事研究相關機構合作。

曾在北京大學任職的芬蘭林業專家拉爾亞瓦拉（Markku Larjavaara）表示，他當時並不認為審查制度在他的領域中是一大問題，但在俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，中俄緊密關係讓他對北京政治氛圍感到不安。

受訪學者也提到必須克服文化差異。

一位從歐洲的大學轉到中國發展的不具名材料科學家表示，中國學術圈重視人際關係與社交互動，與西方較為重程序和規則的文化大異其趣，他花了一段時間才適應。（編譯：盧映孜）1150107