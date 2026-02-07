中國移植延命成功！44歲TANK嗨慶生「雙眼爆血紅」近況曝

娛樂中心／綜合報導



歌手TANK（呂建忠）2024年11月飛往中國完成心臟、肝臟移植手術，恢復健康的他重啟演藝活動，被捕捉從原本消瘦憔悴，逐漸長胖、面色也紅潤起來的近況，不過關於TANK移植相關討論依舊是網友關注焦點，開啟巡迴演唱會的TANK昨（6日）則在個人微博分享自己迎接44歲生日的慶生照片，他感謝粉絲相伴的貼文也吸引大批中國網友關心了。

TANK於2024年完成心臟與肝臟移植手術後，逐步恢復健康並重返演藝圈。（圖／翻攝自TANK@微博）

完成移植手術重返舞台 TANK迎44歲生日狀態曝光



TANK完成新肝移植手術後，重新開啟演藝活動，不只推出新作品，更開始「第∞回合」巡迴演唱會計畫，預計於3月21日、4月11日、4月25日，分別拜訪廣州、蘇州與成都與粉絲一同歡唱，於2月6日迎來44歲生日的他，更在當日於個人微博公開一段慶生畫面，紀錄身穿拼接白色皮衣、手捧草莓蛋糕的自己，歡喜迎接第44次生日時刻。

廣告 廣告

飛中國「移植心肝」延命成功！44歲TANK嗨慶生「雙眼爆血紅」近況曝光

TANK感性感謝粉絲一路陪伴，表示新的一歲將繼續帶著熱愛唱歌前行。（圖／翻攝自TANK@微博）

氣色變化掀關注 TANK慶生照曝光引粉絲湧入祝福



從照片可以看到TANK歪頭面對攝影鏡頭，面露燦爛白齒笑容、雙眼眶鮮紅，他感謝粉絲陪伴：「謝謝大家的生日祝福，被滿滿的愛意包圍著，真的超幸福～新的一歲，繼續帶著熱愛唱歌，我們一起奔赴更多美好！」，TANK慶生文公開，馬上吸引大批中國網友到場留言：「生日快樂！ ！ 繼續用音樂寫傳奇！ 期待每一次相見！」、「老大生日快樂」、「生日快樂Tank！ ！平安順遂身體健康！ ！新的一年多多見面」、「愛你愛你愛你寶貝～又長大一歲捏！以後每一年的生日我們都一起過吧！」、「老大生日快樂！希望你身體健康，永遠幸福！」、「哥這件拼衫好可愛好青春好帥！ ！ ！多發點照片嘛！」

原文出處：飛中國「移植心肝」延命成功！44歲TANK嗨慶生「雙眼爆血紅」近況曝光

更多民視新聞報導

豬哥亮愛女「急就醫穿刺」右胸驚見3公分硬塊！近況曝光

袁惟仁病逝出軌爭議又被掀！陸元琪親揭「爆料內幕」：希望祢能理解

米可白才曬照虛弱躺床！手術「喉嚨插管」最新近況惹粉心疼：早日康復

