中國移民濫用福利惹議 日本調高經管簽門檻

日本東京鐵塔。(Canva)

近年潤學(run)成為中國社會最受關注的移民現象，其中日本因距離近、文化相通與投資門檻低，成為中國中產階級追求新生活的主要目的地。





過去僅需 500 萬日圓（約新台幣 100 萬） 的資本金即可申請的「經營管理簽證」，以「一人申請、全家受益」的模式，加上日本完善的醫療與教育制度，被視為最具性價比的移民方式之一。





但日本政府近年發現，制度吸引大量申請者的同時，也產生空殼公司與福利套利問題。部分持證者取得資格後並未實際經營，只為享受日本的醫療補助、子女教育等福利。

日本入管廳統計顯示，經營管理簽證持有者快速增加，其中中國籍占比過半。不少企業缺乏營運實質內容，不僅對日本經濟貢獻有限，反而加重社會成本，促使政府決定改革制度。





今年10月起，日本正式施行新的經營管理簽證規範，將資本金要求從原本的 500 萬日圓（約新台幣 100 萬），大幅提高至 3,000 萬日圓（約新台幣 600 萬），並要求聘僱至少一名日本本地員工，同時新增語言能力與管理經驗條件。新政策被視為「最嚴格修法」，目標在排除以低成本享受福利的投機者，轉向吸引真正具有經營能力與資產的移民。





對已持有舊簽證者，日本政府提供三年緩衝期，未能在期限內達到新標準者，簽證可能遭撤銷。政策轉向顯示，日本並非封閉，而是從「量」走向「質」，希望留下能帶來投資與就業的優質移民。