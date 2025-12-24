中國稀土出口禁令「發酵」 《紐時》：雷神尋歐洲舊庫存應急

[Newtalk新聞] 中國商務部自今年4月「掐緊」釤（Samarium，Sm）、釓（Gadolinium，Gd）、鋱（Terbium，Tb）、鏑（Dysprosium，Dy）、鑥（Lutetium，Lu）、鈧（Scandium，Sc）、釔（Yttrium，Y）等7種稀土金屬、合金、氧化物、化合物、混合物及相關永磁材料出口，實施嚴格出口管制，切斷美國國防承包商的供應管道。美國媒體《紐約時報》（The New York Times，NYT）報導，危及軍需工業的相關效應已經出現。製造生產戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈的雷神公司（RTX）就面臨磁體短缺風險，可能影響武器精準度與生產進度。美國國防工業正積極尋求替代來源，以避免依賴中國主導的全球稀土供應鏈。

報導以「釤」元素做為探討代表，指出「釤」的特殊性在於其耐高溫特性，為稀土元素中獨特一員，主要用於製造釤鈷磁體，能在極端高溫環境下維持強大磁力，遠優於常見的釹磁體。這種磁體廣泛應用於國防領域，如導彈彈翼舵機系統，用以精確調節飛行軌跡，確保「戰斧」等巡航導彈及高超音速武器在高溫作戰條件下的效能。美國國防官員警告，稀土供應中斷可能迫使美國在武器精度上妥協，甚至影響戰鬥機與新型導彈生產，強調不能讓任何國家掌控此關鍵資源。

報導同時說明，全球超過85%的稀土磁體產自中國，釤加工幾乎完全由中國壟斷，美國國防年需求雖僅200噸以下，卻因加工成本高達中國的5至8倍，自行生產面臨嚴峻挑戰。而中國雖藉口「維護世界和平」，但允許軍事用途的外國企業繼續採購；只是美國多家軍工產業公司都因涉及軍售台灣而遭中國列入黑名單，無法使用傳統管道採購，出現供應斷裂風險。

《紐約時報》以雷神公司為例，該公司供應商在中國宣布管制時，約有一年庫存。積極尋訪後，在法國找到1970年代封存的約200噸硝酸釤庫存；將由法國公司提供半成品，在英國精煉成合金錠，再供應美國工廠切割成磁體，植入導彈系統。初步估算，不但提高成本，而且這樣的過渡措施預計只能支撐一年，但僅為短期解決之道。

美國政府也意識到問題的嚴重性，正加速本土化稀土供應鏈。內華達州的「MP Materials」就獲得1.5億美元貸款擴建釤加工設施；另外還有「ReElement Technologies」、「Ucore Rare Metals」各獲得8000萬、2240萬美元用於釤加工、建廠等。海外也與澳洲「Lynas Rare Earths」合作，擴大馬來西亞工廠的分離釤產線等。但專家提醒，稀土分離需大型設備，且可能對環境產生污染，西方加工能力有限，能否在庫存耗盡前建立新來源，將是國防產業續命關鍵。

