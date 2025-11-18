中國稀土出口管制仍未解除 釔價今年飆44倍 恐衝擊美國航太、能源與半導體產業
貿易商表示，稀土金屬釔短缺，可能會對美國的航空航太、能源和晶片製造業構成風險。（圖片來源／Periodic Videos頻道）
儘管美國總統川普和中國國家主席習近平上個月舉行高規格峰會，達成貿易休戰協議，曾提振業界對關鍵原料供應更加可靠的希望，但這場稀土爭端尚未完全解決。
《路透社》與《Asia Financial》報導，10月份川習高峰會後，中國暫停部分稀土的出口管制措施，但是因為華盛頓和北京未能達成全面協議，所以，中國4月份的管制措施仍然有效，這引發外界擔憂，美國企業能否獲得稀土供應。
化學元素週期表中的第 39 號元素——釔（Yttrium, 符號 Y），釔最初是在 18 世紀末以氧化物的形式被分離出來，但直到 1840 年代才由德國化學家弗里德里希·沃勒（Friedrich Wöhler）分離出金屬態的釔。 釔是構成著名的釔鋇銅氧（YBCO）高溫超導體材料的關鍵元素。這種材料在液態氮的溫度（77 K）以上就能失去電阻，表現出超導性。
今年以來釔的價格飆升44倍
目前，中國仍對稀土金主釔（Yttrium）實施出口管制，令供應銳減，今年以來，釔的價格已飆升44倍。
交易商與貿易商通報，自4月份以來，中國已停止向美國出口釔，進而引發業者的「釔搶購潮」，稀土金屬釔短缺，可能會對美國的航空航太、能源和晶片製造業構成風險。
釔是引擎特殊合金以及耐高溫塗層等材料的主要原料來源。今年4月，中國管制釔以及其他6種稀土元素的出口，以報復美國加徵關稅。
4位稀土交易商和大宗商品研究機構Argus分析師Ellie Saklatvla透露，中國管制措施要求出口商必須獲得北京的許可，這使得釔難以從中國出口。
稀土原料交付存在長時間的延誤
Saklatvla表示，目前為止北京政府發放的許可證，僅限於小批量貨物運輸，而且原料交付仍然存在長時間的延誤。毫無疑問的是，中國的出口管制引發一場持續數月的稀土元素釔爭奪戰。
根據Argus的數據，用於製造隔熱塗層的氧化釔歐洲價格自1月以來飆漲44倍，達到每公斤270美元。
美國航空航太工業協會（AIA）表示，釔是世界上最先進的噴射發動機的關鍵原料，該協會正在與華盛頓合作，希望擴大美國國內供應量。
AIA國際事務副總裁哈德威克（Dak Hardwick）表示：「目前，我們的供應鏈嚴重依賴從中國進口，這種依賴導致成本急遽上升和供應短缺。」
兩位業內人士透露，釔短缺也是半導體產業面臨的一大難題，因為釔被用作保護塗層和絕緣體，一名業者形容，問題嚴重性以10分為滿分，現在已達9分的程度。
三菱重工尚未受影響
大湖半導體公司（Great Lakes Semiconductor）的執行長瑟斯頓（Richard Thurston）表示，「釔短缺將延長生產周期、增加成本，以及降低設備效率，但不太可能立即導致停產。只是對於大型生產商而言，問題可能會更加嚴重，釔短缺成為一個真正的瓶頸。」
除了飛機引擎和半導體之外，釔塗層還用於燃氣發電廠，以保護渦輪葉片免受高溫損害。
日本重工業集團、軍火商三菱重工表示，目前旗下燃氣渦輪機業務尚未受到中國擴大稀土出口管制的影響。
德國西門子能源的執行長Christian Bruch表示，「公司正在努力減少對中國稀土的依賴，但這需要時間。到目前為止，我們尚未看到供應鏈受到任何直接影響。我們正在密切關注事態發展，但目前仍在可控範圍內。」
已有貿易商斷貨
海關數據顯示，截至9月，中國對美國出口稀土釔在今年初開始放緩，而後再4月實施管制後完全停止輸出。
釔貿易商表示，同期中國對世界其他地區的出口減少約30%，但由於企業或貿易商擔心中國可能採取報復措施管制出口，因此不太可能向美國廠商供應釔。
釔市場資訊不透明，中國境外庫存資訊不一，6位業內人士分別估計自家公司的庫存量剩下1個月到12個月不等，幾位人士表示，各公司的庫存量可能差異很大。
一位因事涉敏感而拒絕透露姓名的稀土貿易商告訴路透，他們的庫存已從200噸驟降至5噸，另一位貿易商表示他們已經斷貨。
