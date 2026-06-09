中國稀土卡日本！3、4月出口暴跌逾8成 車用、半導體設備供應鏈急找替代來源
日媒分析指出，中國對日本稀土出口近期大幅下滑，今年3月、4月出口量分別年減88%與82%；其中，電動車馬達不可或缺的鏑、鋱，今年1月起對日本出口已完全歸零。廣泛用於半導體製造設備、雷射醫療、航空太空的釔，1至4月日本進口量也年減逾9成。
稀土不是一般原物料，而是電動車、國防、半導體設備、精密馬達、航太與高階製造的戰略材料。中國長期掌握全球稀土開採、加工與精煉能力，一旦出口受到政治或行政限制，下游產業就會立刻承受壓力。
日本企業已開始轉向澳洲、印度等地尋找替代來源，試圖降低對中國依賴。日本政府也可能加強戰略庫存、補貼與國際合作，避免關鍵材料被中國掐住。這正是非紅供應鏈從口號走向現實的原因：不是企業想不想轉，而是中國正在逼供應鏈轉。
台灣也不能置身事外。半導體設備、精密機械、馬達、電動車零組件與國防工業，都可能間接受到稀土供應鏈變動影響。若日本設備商成本上升或供應不穩，台灣半導體與高科技製造也會被波及。
後續要看日本政府是否祭出戰略庫存政策，是否與澳洲、印度簽署更具體供應協議，也要看中國是否把稀土出口管制作為對日本、歐美與民主供應鏈的政治槓桿。非紅供應鏈不是口號，是被中國逼出來的生存線。
（圖片來源：AI生成）
更多放言報導
《放. 新聞／世界要聞／日本》日圓疲弱讓觀光客開心 卻讓日本家庭愈來愈有壓力
《放. 新聞／世界要聞／日本》六代機計畫持續推進！日本想重返全球高端軍工產業
其他人也在看
新台幣爆逾1488億元巨量！史上第二大 匯價創半個月最低
股匯脫鉤！台股今（9）日強彈 1,201 點、收復先前三分之二失土，但新台幣匯率卻「走自己的路」。在多方激烈多空交鋒下，台北匯市狂飆出 47.46 億美元（約新台幣 1,488 億元），一舉刷新歷史第二大紀錄，新台幣兌美元終場以 31.618 元、貶值 3.8 分作收。
拉K代價12萬！毒駕男浪子回頭 為養2幼子「主動獻車」求分期
新北市一名30多歲的丁姓男子，因在市場工作期間吸食K他命後開車，遭警方攔檢，隨後被交通事件裁決處重罰12萬元，並吊扣駕照。當他面對新北分署催繳通知，丁男未選擇逃避表示，他已洗心革面，目前有2名幼兒要養育，請求每月繳納3000元，並同意將其名下車輛交給新北分署查封，以示還款誠意。新北分署審酌丁男經濟狀況後，同意其分期繳納，並先將車輛查封，以確保能按期繳納。
影/囂張！士林違停哥擋路「還向司機丟菸蒂」嗆：叫警察來找我
台北市士林區發生誇張行車糾紛。一名違停駕駛不僅阻礙公車通行，還朝司機丟擲菸蒂並出言挑釁，全程遭民眾拍下，引發網友撻伐。
折疊傘壞了別急著換新！達人用「1生活小物」免花錢就能修好：超牢固
近日受滯留鋒面及西南氣流影響，全台連日降下雨彈，雨傘也成為外出必備用品。不過許多人面對折疊傘損壞時，往往選擇直接丟棄、重新購買，其實傘壞了不一定要急著換新。家事達人陳映如近期分享折疊傘修繕DIY小技巧，透過簡單巧思，就能讓舊傘重獲新生。
零關稅尚未進口 國產花生崩跌
雲林縣花生占全台近九成產量，目前正值今年第一期採收期，不料才剛開盤就應聲倒地，產地價已慘跌至每台斤33至36元，對比去年同期每台斤53、54元行情，暴跌近20元。中華民國落花生協會理事長黃伯文研判貿易商手上去年的存量尚未賣完，加上美國零關稅花生即將進口的預期心理，雙重夾擊導致。
森崴下市成定局1／同業痛批一錯誤預告玩不起 郭台強「小孩玩大車」釀禍始末
森崴能源（簡稱：森崴）上市不及5年，將於本（6）月23日正式下市，同時也是台灣第一家下市的綠能風電股，引發各界的討論與關心「森崴到底發生什麼事情？」讓3萬多名小股東恐血本無歸。業內人士則是直言，森崴旗下的富崴能源搶標離岸風電2期的財務規劃錯誤，造成今日危機。上（5）月29日，集團大家長暨森崴董事長郭台強接受本刊獨家專訪，坦承用森崴旗下的富崴投標千億風電案是「小孩玩大車」。
癌症晚期嗎啡止不住痛 神經阻斷助重燃抗癌希望
好醫師新聞網記者邊建元／新北報導 圖：紅框處為神經阻斷治療在位於胸椎交感神經的注射位置／台北慈濟醫院提供 48歲陳小姐，於7年前罹患卵巢癌，歷經手術及化學治療，現今癌症已至晚期並轉
新增處置股僅一檔！電商王者列20分撮合 一路關到6月24日
台股近期高檔震盪，但個股表現依舊火熱。證交所、櫃買中心昨（9）日公布最新處置股名單，僅有富邦媒（8454）1檔上市公司遭列入處置，上櫃市場則掛零。由於富邦媒近六個營業日股價累積漲幅高達59.63%，且起迄兩個營業日收盤價價差達161元，因此遭證交所加重處置，自今（10）日起至6月24日止，交易方式由原本每5分鐘撮合一次，再延長為每20分鐘撮合一次。
外資狂砍逾4萬張！國家隊豪擲10億 買超「這檔晶片股」
台股昨（9）日上演大回血，加權指數強勢反彈1,201.66點，以44,704.44點作收，漲幅達2.76%。不過，面板大廠友達（2409）和記憶體人氣股華邦電（2344）淪為外資吸血續命對象，分別慘遭狂砍8萬412張和4萬8094張，國家隊進場救援，各輸血1億2532萬0236元與10億470萬4181元，買超張數占據第二和第一名。
爬山竟挖出5公斤黃金！2男發現神秘寶藏 爽領1824萬元
在山區健行時意外發現寶藏，兩名捷克登山客因此獲得近50萬歐元（約新台幣1824萬元）獎勵。這批由黃金、古幣與珠寶組成的珍貴寶藏，不僅被譽為捷克近年最重大考古發現之一，也刷新當地尋寶獎金紀錄。
驚險救援經過曝「困馬太鞍溪一夜」奇蹟生還！工地主任獲救睜眼…說這句
受豪雨影響，花蓮縣馬太鞍溪昨天（8日）水暴漲，60歲鄧姓工地主任在移置機具時，連人帶車被溪水沖走；所幸，當晚有部落青年聽聞他的呼救聲，通報消防，耗費一整晚，才在今天（9日）清晨順利，接觸到受困的鄧男，他用虛弱的聲音，說出「救救我吧」；幾經努力，搜救人員將他拖回岸邊送醫；搜救人員也回顧這段驚險過程，更驚呼「人能活著，真的是奇蹟」。
高雄左營高鐵接捷運連通道延宕 高鐵公司：增班調度難題待解
高鐵左營站營運廿年，旅客需從月台層經過三段手扶梯，耗時近十分鐘才能轉乘至捷運左營站，交通部和高鐵公司去年承諾加速建置連通道，原定今年三月動工，但至今仍未見進度，高鐵公司坦言因臨軌工程會影響高鐵增班調度穩定性，困難度導致工程單位無意願，但未來一定會做。
股匯背離…台股暴力反彈 熱錢持續撤離
台股在「黑色星期一」重挫逾千點後，昨天指數暴力反彈大漲一二○一點，以四萬四七○四點收盤，漲幅百分之二點七六，成交量一兆一五一九億元。專家表示，第一道空襲警報暫告解除，但還有第二、第三道難題，能否安全闖關仍有待觀察。
伺服器電源+BBU需求引爆！「電源大廠」5月營收衝上174億元 昨股價叩關225元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導電源供應大廠光寶科（2301）昨（9）日公布新一期營收，其中五月份全球合併營收為174億元，月增4%、年增30%。光寶科說明，在...
烏曾南3水庫大進帳650萬噸！水情緊張才稍緩解 緊接準備防汛、防洪
經濟部今（8）日表示，考量梅雨滯留鋒面及暖溼西南風增強影響，台灣附近環境更趨不穩定，為因應可能的劇烈降雨，經濟部次長賴建信今天開設應變小組並主持防汛整備會議。至於水情吃緊的南台灣，過去24小時降雨，已替烏山頭水庫、曾文水庫、南化水庫帶來共約650萬噸水庫入流量，水庫蓄水率已回升到12%至24%左右。
目標價1100元！法人首評買進「再生晶圓廠」估第2季EPS年增116％ 站穩先進封裝關鍵地位
[FTNN新聞網]記者吳峻光／綜合報導半導體設備暨再生晶圓廠辛耘（3583）昨（9）日止跌翻漲，股價收在866元，漲59元或7.31％，成交量1946張，盤中最高一度來到8...
日人來台點1小吃狂喊「喔伊系」！他一看菜色傻眼 網曝：日本少見
台灣擁有豐富多元的特色美食，深受許多外國遊客喜愛。近日，一名網友分享，自己前往西門町一間知名麵店用餐時，發現隔壁桌兩名日本遊客邊吃邊不斷驚呼「喔伊系（おいしい，好吃）」，讓他相當好奇究竟是什麼美食如此美味。沒想到仔細一看，竟只是一盤看似普通的燙青菜，讓他忍不住直呼，「這真的是我看過對一般燙青菜最高的評價了！」
台大期末考周突發停電學生摸黑考試 校方：高壓設備故障、已搶修
台灣大學本周為期末考周，但今天（9日）上午傳出台大校總區停電，部分網友在社群媒體上抱怨，考到一半停電，只能摸黑考試、期末考周下大雨又停電。台大校方表示，由於高壓設備故障，造成部分區域停電，已於第一時間啟動緊急應變機制，進行設備檢查與搶修，於中午12時左右復電。
今最新停班停課出爐！8縣市達標 21地區放豪雨假
據《NOWnews 今日新聞》報導，中央氣象署於昨（8日）下午5時公布最新「雨量預報」，指出包括苗栗、台中、南投、雲林、嘉義縣、高雄、屏東與台東等8個縣市的山區，未來24小時累積雨量已達停班停課標準，但實際是否放假仍須由各地方政府依現況決定。雨量預測顯示，未來24小時降...
香蕉價暴跌 蕉農嘆「採收即賠錢」
香蕉價格近日暴跌，相較去年最高價每公斤曾達到一五○元，近日卻崩跌到每公斤十餘元上下，讓農民感嘆「採收即賠錢」；部分次等蕉只能當肥料，同樣盛產的芒果價格也明顯滑落。農業部農糧署表示，去年因丹娜絲等颱風造成廣大農損，今年則回歸正常供應。