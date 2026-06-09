中國稀土卡日本！3、4月出口暴跌逾8成 車用、半導體設備供應鏈急找替代來源

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日媒分析指出，中國對日本稀土出口近期大幅下滑，今年3月、4月出口量分別年減88%與82%；其中，電動車馬達不可或缺的鏑、鋱，今年1月起對日本出口已完全歸零。廣泛用於半導體製造設備、雷射醫療、航空太空的釔，1至4月日本進口量也年減逾9成。



稀土不是一般原物料，而是電動車、國防、半導體設備、精密馬達、航太與高階製造的戰略材料。中國長期掌握全球稀土開採、加工與精煉能力，一旦出口受到政治或行政限制，下游產業就會立刻承受壓力。

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日本企業已開始轉向澳洲、印度等地尋找替代來源，試圖降低對中國依賴。日本政府也可能加強戰略庫存、補貼與國際合作，避免關鍵材料被中國掐住。這正是非紅供應鏈從口號走向現實的原因：不是企業想不想轉，而是中國正在逼供應鏈轉。



台灣也不能置身事外。半導體設備、精密機械、馬達、電動車零組件與國防工業，都可能間接受到稀土供應鏈變動影響。若日本設備商成本上升或供應不穩，台灣半導體與高科技製造也會被波及。



後續要看日本政府是否祭出戰略庫存政策，是否與澳洲、印度簽署更具體供應協議，也要看中國是否把稀土出口管制作為對日本、歐美與民主供應鏈的政治槓桿。非紅供應鏈不是口號，是被中國逼出來的生存線。

（圖片來源：AI生成）

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