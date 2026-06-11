中國稀土卡脖子！美企喊關鍵礦物幾乎買不到 台灣稀土精煉技術成非紅供應鏈新戰線

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美中科技戰的戰場，正在從晶片往更上游延伸。

過去幾年，外界最熟悉的是美國限制中國取得先進AI晶片，中國加速發展華為昇騰、國產GPU與資料中心。但真正更深層的戰爭，不只在晶片端，而是在材料端。誰掌握關鍵礦物、稀土、磁材與精煉能力，誰就能從源頭影響AI、電動車、無人機、機器人與國防工業。

路透報導，美中商務委員會指出，中國自2025年4月實施出口管制與許可延宕後，部分關鍵礦物對美國企業而言已經「幾乎無法取得」。受影響企業中，有76%正在轉向或尋找非中國供應商。這句話的重量很清楚：全球供應鏈不只缺晶片，也正在被中國從稀土、磁材與關鍵礦物源頭卡住。

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最敏感的項目包括釤鈷磁鐵、釔、鎘等，牽動航太、國防、高階電子與精密製造。這些材料不是普通原料，而是飛機、雷達、飛彈、電動車、機器人、無人機與AI硬體系統背後的沉默支架。當中國用出口許可、行政延宕、產地與用途審查控制供應，美中科技戰就不只是NVIDIA晶片能不能賣給中國，而是整個先進工業體系的材料生命線，能不能擺脫中國控制。

台灣因此出現新的戰略位置。

台北時報報導，中華經濟研究院台灣東協研究中心主任徐遵慈在布魯金斯學會論壇指出，中國正在武器化關鍵材料供應鏈，各國應看見台灣的稀土精煉技術，合作打造「非紅供應鏈」。這個說法值得重視，因為台灣過去被世界看見的是半導體製造，如今若能補上稀土精煉、回收與永磁材料環節，就能把半導體島，進一步推向關鍵材料與高階製造安全島。

台灣並不是從零開始。中央社先前報導，工研院已投入稀土提煉與回收技術，鎖定釹、鏑等元素，並規劃2026年啟動技轉民間業者；相關技術方向包括將含稀土資源提煉為稀土氧化物、金屬與合金，應用於釹鐵硼永磁材料。這正是無人機、機器人、電動車馬達與國防工業都需要的關鍵環節。

路透今年2月也報導，經濟部長龔明鑫表示，台灣將派員赴美評估稀土礦藏，希望確認美國礦源是否符合台灣產業需求，並把相關礦物帶回台灣精煉。台灣目前每年消耗約1500公噸稀土，未來可能增至2000公噸，政府目標是讓本土精煉能力滿足約一半需求。這不是小型技術案，而是台灣在全球供應鏈重組中的國家級補位。

真正的問題，是台灣能不能把這件事做成系統。

半導體需要先進製程，AI需要算力，無人機需要馬達，國防需要雷達與精準武器，電動車與機器人需要永磁材料。這些看似不同的產業，背後都連到同一條關鍵材料供應鏈。中國若能用稀土卡住世界，台灣就不能只滿足於做晶片，還要往材料、精煉、回收、磁材與高階零組件延伸。

這也是「非紅供應鏈」真正的意義。它不是一句政治口號，而是要讓民主國家在晶片、礦物、材料、能源、電力與製造能力上，降低對中國的結構性依賴。台灣若只做晶片製造，仍然可能被中國從上游材料端掐住；台灣若能把半導體、AI、稀土、無人機與國防供應鏈串起來，就能在美中科技戰中建立新的國家籌碼。

接下來要看的，不是台灣有沒有技術，而是技術能不能量產，量產能不能穩定，穩定之後能不能和美國、日本、歐洲形成可信賴的非中國供應鏈。

中國掌握資源，是北京的籌碼；台灣掌握精煉、製造與可信賴供應鏈，才會是台灣下一階段的籌碼。

（圖片來源：AI生成）

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