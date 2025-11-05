中國稀土管制影響全球 廖偉翔憂戰略資源國家隊無對策
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導
中國10月宣布啟動稀土戰略管制，不再僅限於軍火工業用途，而是擴大至包含半導體在內的全面性管制；立委廖偉翔今（5）日於立法院質詢指出，我國在「城市採礦」與「戰略金屬回收」政策上長期落後，環境部成立「關鍵及戰略資源國家隊」已逾半年，至今仍無具體成果與應變機制，變相淪為掛名口號。
廖偉翔表示，日本早已建立完整的都市礦山體系，1千台廢手機可提煉出約46公克黃金、275公克銀；反觀台灣每年銷售540萬支手機，回收率卻僅5.2%。他直言，這代表台灣在城市採礦的潛能嚴重被浪費，政府不但沒有建立制度、還自我設限。
廖偉翔進一步指出，台灣現行政策禁止進口電子廢棄物，等於阻斷了國際回收市場的機會，且國內半導體供應鏈多為中小企業，缺乏國際規模與自主技術，導致中下游被動依賴進口，一旦中國出口管制，風險立刻傳導到台灣，連國安都會受影響。
廖偉翔表示，台灣每年產生超過6000萬噸電子廢棄物，蘊含大量貴金屬與稀土元素，其經濟價值可與傳統礦藏相提並論，若能掌握提煉與純化技術，這些廢料將成為台灣的新戰略資源；尤其稀土、鈷、鉑族金屬等關鍵礦物，在半導體製程、高階電子元件與國防科技中不可或缺，但全球供應鏈高度集中，台灣幾乎完全仰賴進口。根據工研院材料化工所組長曹申的說法，工研院團隊並未投入軍工應用相關研發，顯示國內技術缺口仍大，政府目前的作為明顯不足。
「這樣的國家隊到底要如何保衛台灣的產業安全？」廖偉翔說，環境部雖於2025年4月成立「關鍵及戰略資源國家隊」，被環保團體批評其進度不明、預算不足、執行機制不清，且環保科技園區已有80家廠商進駐、投資金額近200億元、年產值150億元，卻只能反映產業規模，無法代表技術深度。
廖偉翔憂心表示，面對中國宣布稀土戰略管制，我方卻沒有任何應對措施，環境部應正視城市採礦的重要性，不僅是資源再利用，更關乎國安、產業與環保多重戰略價值。如果政府真的認同這是未來的戰略產業，就應該建立從回收、提煉到高純度再製的完整產業鏈，而不是只喊口號、看KPI。
照片來源：廖偉翔辦公室提供
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
杜文珍、盧秀燕互贈2物盼非洲豬瘟「清零」 何欣純籲農業部2件事
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 3 小時前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
準鳳凰颱風恐北轉襲台「路徑似天兔」？氣象署曝可能走向：這天影響最大
中央氣象署預估，熱帶性低氣壓TD29最快在今明兩日（4日、5日）增強為今年第26號颱風「鳳凰」，且不排除接近台灣。不少氣象粉專也指出，準鳳凰颱風可能北轉撲向東台灣，和去年天兔颱風路徑似乎有些相似。對此，氣象預報員黃恩鴻表示，目前路徑變化還是很大，仍有許多不確定性，但有可能在下週二、三影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
準颱風「鳳凰」恐飆強颱！路徑曝「這3天影響劇烈」全台有感
生活中心／周希雯報導今日（5）水氣減少，不過受東北季風影響，迎風面北部、東半部、恆春半島大致為多雲時陰偶有零星降雨，其中基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區降雨機率高，雨勢較為持續，外出請多加注意。另外，位於關島南南西方海面的熱帶性低氣壓TD29，預估今日內將發展為今年第25號颱風「鳳凰」，巔峰強度可達強烈颱風，氣象粉專分析颱風3大未來走向，其中1路線「對台灣影響最劇烈，全台都有感。」民視 ・ 7 小時前
準鳳凰颱風恐襲台！ 氣象專家：11至13日風雨最強烈
關島南方海面的熱帶性低氣壓預計最快今（5）日增強為鳳凰颱風，並可能發展為一個風場廣大且強度高的颱風。氣象專家吳聖宇表示，目前預報路徑不排除登陸台灣，下周二至周四（11至13日）將是風雨影響最劇烈的時期，高壓強弱變化將是決定颱風北轉時間及角度的關鍵因素。中天新聞網 ・ 40 分鐘前
準鳳凰北轉機率逐漸升高！「不排除升級強颱」 最新預估路徑曝光
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「氣象報馬仔」也示警，位於關島附近海面的熱帶擾動90w，由於北方槽線東移以致削弱副高西伸勢力，偏北向量明顯增加，迫使準鳳凰北轉的機率正逐漸升高。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
iPhone 換電池趁現在！神腦原廠電池舊換新最高折 900 元，北市回收行動電源再送百元購物金
年末手機續航拉警報？神腦國際 (Senao) 宣布推出「iPhone 原廠電池舊換新」限時優惠，自即日起開放線上預約。活動適用 iPhone 12 至 iPhone 16 系列俏媽咪玩3C ・ 1 天前
東北季風接力「週日又有一波」！準鳳凰颱風路徑曝光 恐北轉撲台
今（4）日東北季風加上華南雲系影響，迎風面水氣偏多。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明日華南雲系逐漸離開，水氣有減少的趨勢，週四（6日）東北季風開始減弱，氣溫明顯回升。至於關島東南方海面的熱帶性低氣壓，後續有增強為今年第26號颱風「鳳凰」的可能，預估下週初期可能在菲東海面開始有北轉的趨勢。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
扯! 整車垃圾丟鹿港洋仔厝溪 土地公廟「電眼」全都錄
中部中心／李文華 彰化報導真的是方便當隨便！彰化花壇鄉清潔隊，原本24小時開放讓民眾倒圾圾，但因整修工程，改成限時段開放，沒想到，許多民眾無視公告，垃圾直接丟在清潔隊大門，堆成垃圾山！更離譜的還有鹿港的洋仔厝溪，竟然有人載來整車的垃圾，直接丟進河道。晚間六點多，自小客車停在路旁，帶下來一包塑膠袋、再從車裡拽下一大袋，左右張望，四下無人，直接往旁邊溪裡拋丟，丟完趕快溜！另一輛白色自小客車更誇張！一來打開後車背門，我的天啊，塞得滿滿的整車，根本是一輛垃圾車，一男一女動作飛快，一包一包往溪裡拋，一車丟完，回頭又載來滿滿一車繼續丟！整車垃圾丟鹿港洋仔厝溪 土地公廟「電眼」全都錄（圖／翻攝畫面）離譜的亂丟垃圾就發生在彰化鹿港，洋仔厝溪旁，違法行徑都被5公尺外的土地公廟監視器拍下。依丟棄垃圾量開罰，少則依「廢棄物清理法」開罰1200-6000元；倒了一車又一車垃圾到河川裡的看仔細，依水利法可開罰2萬7500-500萬元； 河川內亂倒垃圾可依水利法可開罰2萬7500-500萬元（圖／翻攝畫面）垃圾亂丟的還有彰化花壇鄉清潔隊，門前被堆得像座垃圾山！清潔隊清得心很累，看到又有人來，趕緊揮手叫他們不是開放時間，麥擱來！花壇清潔隊原本開放24小時丟垃圾，但因整修工程，門口公告限時開放，但卻攔不住民眾「隨時」想丟垃圾的嚮往！相關單位只能繼續勸導，希望民眾守法更要發揮公德心。民眾無視公告24小時改限時開放倒垃圾 彰化花壇清潔隊門口 被堆成「垃圾山」(圖/翻攝畫面)原文出處：太誇張！ 整車垃圾丟鹿港洋仔厝溪 彰化花壇清潔隊門口 堆成「垃圾山」 更多民視新聞報導三義保育山坡地遭濫倒 垃圾山面積大如足球場空拍畫面曝光! 苗栗西山垃圾場2個月起火4次花蓮垃圾山再度起火！ 濃煙直竄天際、塑膠燃燒臭味擴散擾居民民視影音 ・ 1 天前
鳳凰颱風估今生成！3可能路徑曝 專家：恐達強颱等級
氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」撰文道，熱帶性低氣壓「TD29」，由於所處及未來可能到達海域的環境條件，相當支持其繼續發展下去，評估今日就會增強為今年西北太平洋第26號颱風「鳳凰」，而「準鳳凰」將循環境駛流場的導引，繼續向西北方向前進，目前評估「準鳳凰...CTWANT ・ 10 小時前
今水氣偏多「3縣市大雨特報」熱帶性低氣壓最新動態曝
氣象署表示，今天（4日）天氣跟昨天類似，受東北季風加上華南雲系移入，水氣偏多，3縣市大雨特報，北部、宜花地區天氣較涼，中南部日夜溫差較明顯，明天天氣如何？氣象署指出，明天（5日）持續受東北季風影響，北部及宜蘭天氣溼涼，周四（6日）東北季風減弱，清晨各地仍稍涼，北部、宜蘭白天氣溫稍回升。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前
準颱風鳳凰強度恐達中颱以上 氣象署：週末是關鍵觀察期
準鳳凰颱風最快11月4日生成，強度可能達中度以上！氣象專家分析其路徑雖仍有變數，但高機率從台灣東部北上或直接侵襲台灣，外圍環流勢必對台灣造成影響。氣象署簡任技正「伍婉華」表示，如北轉時間較早，對台灣影響將較輕微。氣象分析師「吳聖宇」坦言，「TD29是個不好預報且麻煩的系統」，這將是連續第2年11月可能有颱風影響台灣。專家也提醒民眾留意颱風與東北季風的交互作用，這是觀察的重點！TVBS新聞網 ・ 23 小時前
颱風鳳凰生成倒數中！ 專家曝最壞劇本：恐南部登陸東部出海
受東北季風影響，全台天氣轉涼，北部與東部地區今天（5日）仍有局部短暫雨。至於颱風動態，中颱海鷗肆虐菲律賓，在關島附近的熱帶低壓TD29，預估最快今（5）日將發展為今年第26號颱風「鳳凰」，可能在未來幾天對台灣構成潛在威脅。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
準鳳凰颱風3路徑「全台有感」！ 週日、週一北轉關鍵期
持續受東北季風影響，今（5）天迎風面北部、東北部和東部仍有局部短暫雨，中南部午後山區則有零星短暫陣雨；今晨全台最低溫幾乎都落在20度以下，天氣逐漸轉涼，而大家最關注的TD29熱帶低壓動態，預計有三條可台視新聞網 ・ 10 小時前
AI預測準鳳凰颱風「強又大」 粉專：全台明顯降雨
熱帶性低氣壓TD29將形成今年第26號颱風「鳳凰」，氣象專家分析AI模式預測，指出準鳳凰颱風未來可能發展為強烈颱風「又強又大」，若以目前路徑來看，全台都可能出現明顯降雨。中天新聞網 ・ 7 小時前
準鳳凰颱風生成「恐直穿台灣」 巔峰強度超越強颱 各國預測路徑曝光
氣象專家林得恩今日在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，熱帶性低氣壓TD29由於生成位置及未來可能到達海域的環境條件，預估今日就會增強為今年西北太平洋第26號颱風「鳳凰」，並循環境駛流場導引，繼續向西北方向前進，目前評估未來有3條可能路徑，其一是因太平洋高壓未來幾天明顯東退，加上北方冷氣團勢力也尚未南下，導致準鳳凰在一過東經130度就提早北轉，以拋物線方式來到日本南方海域，這也是目前對台灣影響最小的一條路徑。太報 ・ 9 小時前
「鳳凰颱風」尚未成形！ 氣象專家：11月恐再生成威脅台灣
即時中心／温芸萱報導氣象專家吳聖宇今（5）日在臉書指出，「鳳凰颱風」尚未生成，但有高機率在11月再度生成威脅台灣。吳聖宇表示，下週一（10日）起東半部降雨增多，影響最明顯預計落在下週二至週四（11日至13日）。颱風路徑仍存在變數，目前大致有A、B兩種可能，取決於高壓強弱及颱風環流大小。若颱風先侵襲菲律賓再北轉，強度可能減弱，速度也較快，影響時間縮短。民視 ・ 5 小時前
鳳凰颱風估明早生成 明天天氣北北基宜防降雨
中央氣象署表示，明天水氣減少，但仍受東北季風影響，北北基宜須留意持續降雨，且可能有局部較大雨勢，中南部有機會見到陽光；氣溫方面，北部整天約攝氏20至24度，中南部仍偏溫暖。另位於關島附近海面的熱帶性低氣壓，最快明天白天增強為今年第26號颱風鳳凰，周末前將朝菲律賓移動，後續路徑尚有不確定性，氣象署會持續觀察對台影響。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 23 小時前