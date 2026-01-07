中國稀土管制！日本要求撤回 嚴重影響曝

▲日本官房長官木原稔。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗去年底發表「台灣有事」言論，引發中國強烈不滿，祭出多項措施抗議，中國商務部6日又宣布，全面禁止所有軍民兩用物項出口至日本。對此，日本外務省表示，日方已向中方提出強烈抗議，並嚴正要求撤回該項措施。

中國商務部6日宣布，因不滿日本首相高市早苗在國會針對「台灣有事」的相關答辯，即日起採取反制，禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口。

日媒報導，外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰同日也向中國駐日大使館表達強烈抗議，中方此次僅針對日本進行出口限制，此種作法與國際慣例大相逕庭，「完全無法接受，且令人極其遺憾」，已正式要求中國撤回出口禁令。

內閣官房長官木原稔7日回應，「這些只針對我國的措施與國際慣例截然相反，完全不可接受，令人極其遺憾」，外務省、經濟產業省和日本駐中國大使館已向中國提出強烈抗議，要求撤回這些措施。

對於稀土是否被中國限制出口，木原稔表示，目前中方措施的具體內容、目標群體，還有很多不明確的地方，暫不評論這些措施對日本產業的影響，日本政府會仔細審查和分析相關內容，並考慮必要的措施。

NHK報導，由於稀土出現在上述目錄的清單之中，銷往日本的稀土可能也被加強管制。野村綜合研究所執行經濟學家木内登英表示，電動車、電子元件、醫療設備和航空航天相關零部件的生產將會停滯，因為這些產品都依賴於來自中國的稀土，這可能會對日本經濟造成重大打擊。

若稀土出口管制持續三個月，包括企業銷售額下降在內的經濟損失將達到約6,600億日元，日本GDP下降0.11%；持續一年，損失將膨脹至約2.6兆日元，使實際GDP下降0.43%。

日本一直在努力實現供應鏈多元化，透過增加從越南和法國的進口，以減少對中國稀土資源的依賴。中國進口總額佔比從2009年的84%下降到2020年的58%，但由於中國稀土成本相對較低，2023年這一比例將再次上升至 69%，日本目前仍面臨嚴重依賴中國的局面。

