中國稱參加APEC須遵守一中原則 外交部抗議：違反規定

外交部外觀。李佳穎攝



今（2025）年在韓國慶州的亞太經濟合作會議（APEC）剛落幕，明（2026）年將於中國深圳舉辦，對此中國外交部今（11/4）回覆外媒時表示，「中華台北」參與APEC活動的關鍵在於遵守「一個中國」原則，對此台灣外交部抗議：「已嚴重違反APEC規範及實踐。」

外交部國組司長孫儉元近期重申，中國已經承諾，將保障台灣參與的權益與安全，不過中國外交部回覆媒體提問時表示，作為2026年APEC的主辦國，中國將按照APEC規則和慣例履行主辦國義務，確保各方順利參與，不會出現任何問題。

針對台灣人員參與的安全問題，中國外交部還強調，中華台北參與APEC活動的關鍵在於遵守「一個中國」原則和相關諒解備忘錄，而非任何安全疑慮。

對此，台灣外交部回應，我國是APEC的正式會員，與其他會員經濟體同享平等參與的權利，中方以遵守所謂「一中原則」作為台灣參與APEC活動的前提要件，已嚴重違反APEC規範及實踐，外交部對此表達強烈抗議及不滿。

外交部表示，在我國與理念相近國家的共同要求下，中國於去（2024）年以書面明確保證，將確保各經濟體與會人員人身安全，並確保順利進出中國參與會議；去年及今年的雙部長會議聯合聲明，更明白納入「所有經濟體均應平等參與包括領袖會議在內的各項APEC會議」的文字。

外交部嚴正要求中方必須信守承諾，確實依據APEC規則與實踐，確保台灣平等、尊嚴且安全地參與明年在中國舉行的所有APEC會議與活動，並保障我國與會人員的人身安全，「任何企圖矮化或排除台灣參與的政治操作，我方絕不接受，也將與理念相近夥伴堅決反制。」

