中國稱參與APEC須遵守「一中原則」 美國支持台灣平等參與

2026年亞太經濟合作會議將於中國深圳舉行。（路透社）

中國將主辦2026年亞太經濟合作會議（APEC），國台辦發言人張晗稱，台灣參與的前提是遵守「一中原則」。對此，美國國務院官員梅斯昨（6日）表示，美國支持台灣平等參與亞太經濟合作會議。

2026年APEC將於中國深圳舉行，國台辦發言人張晗表示，台灣參與的關鍵在於遵守「一個中國」原則；中國外交部發言人毛寧也重申，「在這個問題上，中方立場是明確和堅定的」。

對此，美國國務院官員梅斯指出，APEC成員國一致同意由中國主辦2026年會議，各成員經濟體應在所有會議中平等參與，台灣是完整的參與者與夥伴，應獲得完整參與權，美國也對此表達支持。

梅斯說明，APEC的21個經濟體曾請中國確保遵守所有現行的參與慣例與政策。同時，這也是美國持續討論的議題，確保台灣能以完整且平等的方式參與。





