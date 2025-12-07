中國稱台海中部演練？海巡署曝在中線以西 批中玩灰帶侵擾、認知作戰

[FTNN新聞網]記者方炳超/台北報導

中國大陸福建海事局昨（6）日表示，福建海事開展台灣海峽中部海域專項執法暨搜救演練行動。我海巡署今天表示，本案中國海事局3艘公務船是在海峽中線以西、靠近中方水域進行演練，海巡署運用聯合情監偵手段，全程掌握中國艦船動態，目前台灣周邊海域狀況正常。中國以魚目混珠的不實措詞，混淆海域位置，旨在對我國進行灰帶侵擾及認知作戰。

（圖／海巡署提供）

昨有中國媒體報導，稱「福建海事開展臺灣海峽中部海域專項執法暨搜救演練行動」，對此海巡署也做出說明。

廣告 廣告

海巡署表示，本案中國海事局3艘公務船係在台灣海峽中線以西、靠近中方水域進行演練，海巡署運用聯合情監偵手段，全程掌握中國艦船動態，目前台灣周邊海域狀況正常。

海巡署表示，繼11月28日駁斥福建海警宣稱位於金門附近海域執法巡查，本質就是對我國「騷擾」，不是執法，昨日中國又以魚目混珠的不實措詞，混淆海域位置，旨在對我國進行灰帶侵擾及認知作戰。海巡署堅定執法立場，嚴密監控中國艦船動態，全天候守護海域安全，維護國家主權與海洋權益，請國人放心。



更多FTNN新聞網報導

颱風剛走中共就來侵擾！4艘中國海警船闖金門 海巡併航監控強勢驅離

陸配錢麗離台了！「宣揚武統、檢舉同事台獨」 遭廢止依親居留

柯文哲嗆幫中國經濟是「通匪」 吳思瑤酸：網路聲量只用來罵執政黨、賴清德？

