中國稱台灣地位遭「七重鎖定」外交部：7000次也不會成真
中國外交部長王毅聲稱台灣地位已被「七重鎖定」，外交部發言人蕭光偉今天（9日）表示，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中方所謂的鎖定，實際上可解讀成持續慣性的扭曲相關國際文件，只說自己有利的地方，其他若不符中方立場，則一概否認，「若是這樣的鎖定，即便鎖定700次、7000次也不會成真。」
德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）8日至9日訪中。中國外交部網站9日凌晨發布王毅向瓦德福闡述台灣議題的內容，包括引述《開羅宣言》、《波茨坦宣言》與聯合國大會第2758號決議等。王毅聲稱，台灣的地位已經被「七重鎖定」，「圖謀台獨就是分裂中國領土，支持台獨就是干涉中國內政。」
外交部上午舉行例行記者會，發言人蕭光偉指出，中方所謂的鎖定，實際上可解讀成持續慣性的扭曲相關國際文件，只說自己有利的地方，其他不符中方立場則一概否認，「若是這樣的鎖定，即便鎖定700次、7000次也不會成真。」
蕭光偉指出，外交部嚴正重申，二次大戰結束後，具有國際法效力的舊金山和約取代《開羅宣言》、《波茨坦宣言》等政治文件，《舊金山和約》並未將台灣交給中華人民共和國，而中華人民共和國也從未統治過台灣，所以台灣絕非中華人民共和國的一部分，且這個說法也獲國際主要民主國家的肯認。
蕭光偉提到，台灣從1980年代中期開始，啟動由下而上的政治自由化、民主化轉型，並且在1996年完成首次總統直選，確立由台灣民眾、透過民主程序選出中華民國政府，並對台灣實施有效統治，是對外代表台灣唯一的合法政府。
蕭光偉表示，中華民國台灣歷經2000年、2008年、2016年三次政黨輪替，持續鞏固台灣民主制度與主體意識，也充分展現台灣民眾致力守護自由與民主體制的堅定意志；而聯大2758號決議也同樣隻字未提台灣，更沒有將台灣交給中華人民共和國，或是中共有權對外代表台灣。
蕭光偉強調，基於以上史實可清楚看出，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這不僅是台海客觀現狀，也是國際社會公認的事實，也只有台灣的民選政府才能在國際社會、多邊場域代表台灣及2300萬民眾，中國無權置喙與干預。
蕭光偉也說，瓦德福今年已數次引用聯合國憲章，禁止使用武力原則，反對在台海使用武力，及一再重申台海和平穩定的重要性，相關論述也都彰顯德國對國際法，及以規則為基礎的國際秩序的重視，中方的任何片面不實主張、軍事威脅，都不利台海與整體區域的安全繁榮。
蕭光偉說，外交部強調，台灣將持續與包括德國在內所有理念相近國家合作，共同維護以規則為基礎的國際秩序，並推動印太地區與世界的和平穩定與繁榮。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
「行政院沒有必須執行的壓力」卓榮泰發言引爆怒火 藍營開炮：賴卓帝制恐把台灣推向「威瑪共和國」危機
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導立法院上週五否決行政院對《財政收支劃分法》修法的覆議案，但行政院長卓榮泰卻公開表示「行政院沒有必須執行的壓力」，引...FTNN新聞網 ・ 37 分鐘前 ・ 3
獨家／釣到請1個月喝咖啡！ 咖啡店徵勇者移除「鱷雀鱔」
獨家／釣到請1個月喝咖啡！ 咖啡店徵勇者移除「鱷雀鱔」EBC東森新聞 ・ 35 分鐘前 ・ 發起對話
「怕失去聯邦補助」 普渡大學施壓教員 拒招中國研究生
多名印第安納州普渡大學(Purdue University)教員近日透露，校方正在私下施壓各系所的錄取委員會，要他們在研...世界日報World Journal ・ 26 分鐘前 ・ 發起對話
威脅沒用了？中國駐日大使館再嗆「玩火必自焚」網友一面倒酸爆
中日關係持續緊繃，中國除了祭出旅遊、留學禁令，也進行經濟報復措施，今（7）日更是進一步派出共機到沖繩本島的公海上空對日本自衛隊戰績進行雷達照射。中國日本大使館還發文嗆聲，不過卻被網友們留言酸爆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
《鬼滅之刃 無限城篇》竟入圍金球獎最佳動畫！台灣辦「最終加碼感謝場」送雙特典
第 83 屆金球獎昨晚正式公布入圍名單，在最佳動畫部分，除了聲勢旺盛的《Kpop 獵魔女團》之外，沒想到劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲也確認入圍，總共六部片要爭年度最強動畫頭銜。而Muse木棉花昨日也公開「最終加碼感謝場」，於 12 月 14 日舉辦，將可以領到雙份特典。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
實境節目爆靈異事件？劇情驚悚詭異 女星驚喊：看到鬼
由陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本化身時空探員的全台首創沉浸式兼戲劇推理實境節目《百分之一相對論》，今（9日）推出「劇情設計花絮」，拆解節目中三個單元故事的背景與幕後超展開的劇情。中時新聞網 ・ 53 分鐘前 ・ 發起對話
妹子點「熱狗蛋」超衝擊！掀北漂族點頭嘆：不可思議
生活中心／王靖慈報導台灣早餐店南北差異近日引發討論，一名南部網友北漂後發現自己習以為常的「熱狗蛋」，在台北竟然變成「三條熱狗＋一顆荷包蛋」分開上桌，讓她非常傻眼，貼文曝光後，迅速引發南部網友們共鳴。民視 ・ 5 小時前 ・ 3
鄭習會農曆年前後登場？接受北京3要求？國民黨駁斥了
國民黨主席鄭麗文上任後，曾表示有意和中國國家主席習近平會面，蕭旭岑、張榮恭兩位副主席，也低調前往中國與國台辦主任宋濤會面。有媒體報導，宋濤提出「鄭習會」的三張門票，分別是軍購案不能通過、阻止干擾兩岸交流的立法、為中國統一的目標提出具體行動。而針對上述消息，國民黨回應「該報導純屬捏造」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 64
大跳「小蘋果」 鄭麗文、許淑華熱舞狂「搖勒」
國民黨中彰投黨慶，黨主席鄭麗文上午到南投，跟縣長許淑華一起熱舞，大跳歌曲小蘋果；下午來到彰化，不過面對黨內除了黨部主委謝衣鳳，還有二位前副縣長都有意參戰2026，鄭麗文說目前黨部已經在協調，但喊出「一個家要有女性才能安」。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 72
台南市長她贏面大？蔡正元斷言非她即謝龍介
[NOWnews今日新聞]2026地方首長選舉誰出線？外界高度關注。前總統陳水扁近期屢公開力挺民進黨立委陳亭妃參選台南市長，前立委蔡正元昨（7）日也指出，兼任民進黨主席的總統賴清德再怎麼不喜歡陳亭妃，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 49
擋下賴政府國防預算「就能見習近平」？遭爆3條件換鄭習會 國民黨回應了
對於《自由時報》今（7）日以「可靠消息」報導稱國民黨主席鄭麗文，將於農曆年前後與中國國家主席習近平會面一事，國民黨於晚間發出新聞稿予以嚴正駁斥，指責相關報導純屬捏造。國民黨表示，該報報導純屬捏造，號稱「內幕」，意在操弄政治。此種作法實已屢見不鮮。國民黨指出，兩位副主席出訪大陸時間，遠早於總統賴清德總統對《華盛頓郵報》投書，向美國社會自曝增加400億美元（約1......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 138
殲15「準」開戰行為 火控雷達照自衛隊戰機
日本首相高市早苗的台灣論事件已持續一個月，中國不斷升級事件。上週六(12/6)，中國航空母艦遼寧號前往沖繩區域公海，進行艦載機起降演練，升空殲15戰機；日本航空自衛隊緊急升空應對，卻遭到殲15以火控雷達兩度長時間照射。日本政府對中國發出嚴正抗議，沒想到北京當局表示，是日本自衛隊近距離妨害操演，抨擊日本顛倒黑白。TVBS新聞網 ・ 3 小時前 ・ 8
中殲-15雷達鎖定日F16 挑釁引爆對峙 高市嚴正警告 揭「間歇性」照射背後意涵 這招2013年就用過 小泉急拉澳洲站隊 美《國家安全戰略》挺台藏玄機｜全球聊天室｜#鏡新聞
中日緊張關係升溫，從外交與經濟摩擦，擴大成明顯的軍事對峙。12月7日，中國航母遼寧號通過沖繩與宮古島之間海域，在此期間多次進行艦載機起降，引發日本高度警戒。特別是殲-15 戰機間歇性雷達照射2架日本自衛隊F-15戰機，挑釁意味濃厚，因為雷達鎖定通常被視為武器攻擊前的步驟。而且這已經不是中國第一次…… 日本首相高市早苗與外交部門再次向中方表達不滿；中國則反指日方侵擾其訓練空域。局勢升溫下，日本也積極拉攏盟友，防衛大臣小泉進次郎與澳洲國防部長會談，強化雙邊安全合作。 另一方面，美國新版《國家安全戰略》也已出爐，只是各界對美方將台海與第一島鏈的實際投入程度有多重？看法不一。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 17 小時前 ・ 14
直言美不會出兵! 忘了共同防禦條款 貝森特 : 普丁正試探北約邊界 美會「賣武器」.....
[Newtalk新聞] 隨著俄烏戰事持續升溫，歐洲各國正面臨是否繼續支持烏克蘭的重大抉擇。美國財政部長貝森特近日在福斯電視訪談中指出，普丁正在試探北約邊界，「可以肯定的是，美國不會派兵。但我們會賣武器給歐洲人。」此一表態在歐洲引發廣泛關注，因為此言論明顯忽略北約憲章第五共同防禦條款，也凸顯美國在軍事介入上的新底線。 白宮在川普簽署的 33 頁《國家安全戰略》中也提到，歐洲對戰爭抱有不切實際的期望，並警告若不進行政治與文化調整，可能面臨安全風險。《彭博社》報導，歐洲領導人對美國可能推動由俄羅斯主導的和平計畫深感憂慮，擔心此舉削弱對烏克蘭的支持，並衝擊跨大西洋盟友信心。 歐盟與北約承認現有反應機制過於緩慢，正積極推動成立混合戰中心與網路部隊。 圖：翻攝自 X 帳號 @Tymofiy Mylovanov 英國首相斯塔默、法國總統馬克宏與德國總理梅爾茨對此表示高度警覺。《明鏡周刊》報導，馬克宏在歐洲領導人電話會議中警告，美國可能「背叛」烏克蘭；梅爾茨則指控美國「玩弄權術」。一位西歐官員指出，美國若選擇降低介入或退出，歐洲將面臨是否獨自支援烏克蘭的抉擇。 英國歷史學家提摩西・加頓・艾許（Timo新頭殼 ・ 1 天前 ・ 32
日本戰機遭中國雷達照射！高市早苗強勢回應
[NOWnews今日新聞]中日關係近來高度緊張，日本防衛省今（7日）凌晨臨時召開記者會，抗議中國戰機兩度用雷達照射日本航空自衛隊正在執行任務的F-15戰機。日本首相高市早苗對此表示「深感遺憾」，已經向...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 68
盧鄭同框藍粉嗨翻！盧秀燕兩度籲團結挺鄭麗文 鄭笑喊：盧就是太陽
國民黨台中市黨部今（7）日舉辦「『努力進前 藍天再現』131週年黨慶健行活動暨新任主委佈達典禮」，台中市長盧秀燕與黨主席同框相擁，藍營群眾情緒沸騰。盧兩度呼籲支持鄭主席，國民黨必須團結合作爭取勝利；鄭則直呼盧就是太陽，民調可見民眾對盧的帶領有多支持。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
名家論壇》鈕則勳／盧鄭已是生命共同體
[NOWnews今日新聞]對明年六都及縣市長選舉，民進黨已經提名包括新北市蘇巧慧等七個縣市，民眾黨也正式徵召前立委陳琬惠選宜蘭縣，主席黃國昌角逐新北市也早已是現在進行式，綠白兩黨大軍集結，除期待形塑主...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
卓榮泰拒執行財劃法！謝欣霓：他該腦袋清楚如所羅門王智慧判斷
行政院提《財劃法》覆議案遭立法院否決，行政院長卓榮泰嗆聲「不執行」違法的法案，引發外界爭議。對此，謝系前綠委謝欣霓直言，她不明白為何院長副署違法沒有依照程序完成的法律，並交由總統公布後卻不執行？中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
國民黨退縮了？陳玉珍助理費除罪化惹議 牛煦庭：經討論後暫時不會排案
國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引發國民黨內茶壺風暴。國民黨立委、發言人牛煦庭上午受訪表示，稍早經過國民黨團幹部會議討論，暫時不會排案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
澤倫斯基會見「英法德3國領袖」！呼籲加強對烏克蘭支持力度
據《BBC》報導，會談由英國首相施凱爾（Keir Starmer）主持，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）均到場。3位歐陸大國的領袖一致表態，在美國加速推動和平談判的壓力下，歐洲必須協力為烏克蘭提供更具約束力的安全保障，以免烏克蘭在談判中...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 6