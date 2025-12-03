中國稱台灣沒外交部長！林佳龍霸氣喊「我就在這」：台灣護照能走遍天下

記者詹宜庭／台北報導

針對中國外交部嗆台灣「沒有外交部長」，林佳龍反擊回「我就在這裡」。（圖／記者詹宜庭攝影）

中國外交部近日指二戰後的《舊金山和約》非法無效，並嗆台灣「沒有外交部長」。對此，我國外交部長林佳龍今（3日）受訪回應，「我就在這裡！不管是台灣護照或外交部長的名片，我們都可以走遍天下」。

日本首相高市早苗繼「台灣有事」論後，日前再公開表示「無認定台灣法律地位的立場」，引起中國連日不滿。我國外交部長林佳龍2日接受彭博社採訪時表示，中日外交爭端可能拖延1年左右。中國外交部發言人林劍則在例行記者會上表達強烈不滿，嗆聲「台灣是中國的一部分，沒有什麼外交部長」。

對此，林佳龍表示，台灣具備國家任何的定義與條件，中華民國在國際上也有行駛主權的能力，有關舊金山和約，這是國際承認的條約。至於中國說台灣有沒有外交部長，「我就在這裡，不管是台灣護照或外交部長的名片，我們都可以走遍天下」。

