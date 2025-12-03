中國稱台無外交部長 林佳龍霸氣喊「我」：台護照走遍天下

政治中心／綜合報導

中國近期對台文攻武嚇不斷，加上日本首相高市早苗一席「台灣有事」的言論，讓中國敏感神經再度被挑起。中國外交部近期再次重提二戰後的《舊金山和約》無效，並稱台灣沒有外交部長。對此，外交部長林佳龍今（3）日受訪指出：「我就在這裡。」

針對高市早苗的言論讓北京當局相當不滿，林佳龍2日接受《彭博社》專訪時提到，中日爭議可能會延續約1年左右。相關報導曝光後，中國外交部發言人林劍則在例行記者會上蠻橫發言，再度重申「台灣是中國的一部分」，並稱台灣「沒有什麼外交部長」。



林佳龍表示，不管是台灣護照或外交部長的名片，我們都可以走遍天下。（圖／民視新聞資料照）面對中國的嗆聲，林佳龍今日赴立院備詢前公開受訪表示，台灣早已具備國家任何定義與條件，中華民國在國際上也具備行使主權的能力。至於《舊金山和約》，林佳龍強調那是國際承認的條約。對於中國嗆台灣無外交部長，林佳龍回應：「我就在這裡。不管是台灣護照或外交部長的名片，我們都可以走遍天下。」

