中國稱對台建立「近海治理模式」 陸委會：藉突發事件步步進逼
〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國以日本、菲律賓談判專屬經濟海域為藉口，日前派海警船在台灣東部海域「巡查執法」。中共官媒《央視》旗下新媒體「玉淵譚天」今聲稱，這代表中國正逐步建立針對台灣東部海域的「近海治理模式」；陸委會發言人梁文傑今天指出，中共要消滅中華民國的意圖是不會改變，「這不是隱憂，而是明憂」，要靠國家力量保護，包括海軍和海巡。
中國6日起派4艘大型公務船到台灣東部海域開展「海上交通專項執法行動」，中共官媒昨晚宣布行動結束，共持續5日；並提及，此次行動包括掃測，共點驗過往船舶198艘次，其中包括台灣籍漁船，還巡查了鋪設海底電纜、光纜水域。
「玉淵譚天」則指出，中國正逐步建立針對台灣東部海域的「近海治理模式」，未來相關海域將被納入常態化治理與管控範圍，「以後，我們的視野裡會越來越少出現『台灣海峽』，台灣以東海域就是我們的『近海』」。
對此，梁文傑在陸委會記者會表示，中共聲稱對台灣海底電纜或光纜已經全盤勘察，其實早在這之前，中國的科研船等等，早就在相關海域做過很多調查，也不是現在的事。
梁文傑批評，中共這次只是藉口日、菲經濟海域的談判，擴大把台灣東部海域全部納入管轄範圍。實際上，之前就開始這麼做，經常性2到4艘中國海警船在東部海域，這一次只是擴大編隊。
中共聲稱逐步建立對台灣東部海域的「近海治理模式」，梁文傑說，對方做法是藉著一次又一次突發事件步步進逼，時任美國眾議院議長裴洛西訪台，中共開始跨越海峽中線，藉著金門「三無」漁船翻覆事件，到外島禁限制水域常態性執法，現在又藉著日菲經濟水域談判，要進一步跨過來，「這不是隱憂，而是明憂」，還是要靠國家力量保護，包括海軍和海巡署。
梁文傑呼籲，全國同胞要給海巡弟兄更大的支持，這一次從廈門出發的這4艘航艦，我們也是派了4艘航艦「一對一」監視，然後繞行，這對海巡弟兄來說是非常辛苦的。要再次強調，中共要消滅中華民國的意圖是不會改變，而且步步進逼，我們要沉著應對及堅定。
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