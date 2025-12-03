中國稱建交成果豐碩！宏都拉斯媒體打臉
[NOWnews今日新聞] 宏都拉斯2023年與台灣斷交後轉與中國建交，上月底宏都拉斯舉行大選，選舉結果雖尚未出爐，但由2位在野黨「親台派」候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）和納斯拉亞（Salvador Nasralla）領先，宏都拉斯有可能重回台灣友邦行列。中國外交部發言人林劍這兩天被問到相關問題，始終堅稱宏都拉斯與中國建交以來，雙邊經貿合作成果豐碩。對此，有宏都拉斯媒體秀出數據打臉，稱與中國建交迄今，白蝦銷售量暴跌67％，更有超過60家企業倒閉，嚴重衝擊倚賴養殖蝦業維生的社區。
中國外交部發言人林劍今（3）日被問到宏都拉斯可能與台灣恢復邦交時，強調中宏建交兩年多來，「雙邊關係快速發展，各領域的合作成果豐碩，中方援建的農業技術學校已順利竣工，兩國企業簽署了逾萬噸的白蝦採購協議，宏都拉斯的煙草進入了中國市場」。林劍還說2024年中方自宏進口咖啡同比增長14倍，向宏都拉斯援助了咖啡溫室大棚及種植的工具包，兩國在人力資源培訓、政府獎學金、旅遊等領域均有合作，「這些成果充分說明中洪關係為宏都拉斯人民帶來了實實在在的好處」。
宏都拉斯媒體秀數據控訴中國造成宏國經濟損失
雖然林劍堅稱給宏都拉斯帶來「實實在在的好處」，不過，有宏都拉斯媒體報導指出，自從宏都拉斯在外交上轉而擁抱中國後，失去了台灣這個最穩定的白蝦出口市場。2023年之前，台灣以優惠價格購買約40％的宏都拉斯白蝦產量，如今宏都拉斯白蝦銷售量暴跌67％。
根據宏都拉斯全國水產養殖協會資料顯示，已有超過60家企業倒閉、約1.4萬個工作機會消失，而中國在兩年期間僅購買了少量的白蝦貨櫃。這波衝擊也擴散到大西洋沿岸地區，許多當地社區原本仰賴這項養殖蝦業維生，如今深受重創。
此外，宏都拉斯央行也證實，宏都拉斯對中國的貿易赤字正持續擴大。2024年，對中國的出口占宏都拉斯總出口比重不到1％，但自中國的進口卻大幅增加，進一步拉大了雙邊貿易逆差。
中國承諾跳票多 宏國媒體嘆台灣舊愛還是最美
報導接著更列出諸多中國跳票的承諾，包括宣布投資超過5億美元里奧德爾翁布雷大壩、宣布投資金額約4億美元的喬洛馬紡織園區、特古西加爾巴的城市公園和會展中心、還有獎學金與教育計畫等等。
有獨立報告指出，宏都拉斯與中國簽署的20多項協議中，大部分僅具象徵意義，對宏都拉斯實質利益有限。
報導不禁感慨，過去80多年來，宏都拉斯與台灣維持著合作關係，包括技術協助、獎學金、農業專案，以及每年超過2億美元的各類援助等等。這些專案，正如台灣方面一再強調的，旨在讓宏都拉斯民眾直接受益。而與台灣斷交後，宏都拉斯不僅失去了這些支持，也失去了一個重視其產品、並提供穩定條件的市場。
報導最後結論，等待大選結果揭曉後，外交局勢有可能發生轉變，儘管中國宣稱將繼續「讓宏都拉斯受益」，但國內要求檢視雙邊關係的壓力正不斷升高，因為與中國建交至今充滿未實現的期待，並對國家重要產業造成不利的經濟影響。
