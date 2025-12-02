中國稱從未接受《舊金山和約》 外交部：中華人民共和國從未統治台灣

日本首相高市早苗日前表示，根據《舊金山和約》，日本已經放棄了有關台灣的一切權利與許可權，因此日本沒有立場認定台灣法律地位，中國外交部反擊，《舊金山和約》是無效的，中方從來沒有接受過，強調台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分，對此，我外交部回應，中華人民共和國從來沒有一天統治過台灣，這是歷史事實，只有2300萬人民選出來的民選政府，才有資格在國際社會上代表中華民國、代表台灣。

根據中國外交部公布的逐字稿，中國外交部發言人毛寧上個月28日在記者會上表示，中方從來沒有承認過《舊金山和約》中關於台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的處置，也從來沒有接受過《舊金山和約》。

毛寧提到，1972年的《中日聯合聲明》明確規定，「日本國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府；中華人民共和國政府重申，台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日本國政府充分理解並尊重中國政府的這一立場，並堅持遵循《波茨坦公告》第八條的立場。」中日四個政治文件對台灣等問題作出明確規定，作為一個整體構成中日關係的政治基礎。

對此，外交部今天召開的例行記者會上，有媒體詢問我方針對中日雙邊發言的立場？外交部條法司長李憲章回應，中華民國台灣政府在這個議題上的立場非常持續而且一致的，中華民國台灣跟中華人民共和國是互不隸屬的，這個是一個政治現狀，也是一個客觀事實，中華人民共和國在國際社會上並沒有辦法代表台灣。

李憲章指出，以《舊金山和約》來講，二戰之後《舊金山和約》已經取代了「波茨坦公告」跟「開羅宣言」等政治聲明，所以中華人民共和國從來沒有一天管理或者統治過台灣，這是一個歷史事實。

李憲章也提到，台灣從1980年代開始力行民主化跟自由化歷程，不僅非常成功地推行本土化，而且也得到國際社會的肯定，經過了1996年總統第一次大選，還有之後的三次政黨輪替，不僅鞏固了民主體制，成為有效統治並代表台灣2300萬人民的唯一的合法政府，也確立了中華民國跟中華人民共和國一個對等存在、互不隸屬的現狀，只有2300萬人民選出來的民選政府，才有資格在國際社會上代表中華民國代表台灣。



