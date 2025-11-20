中國稱收到上萬台獨舉報信 邱垂正指分化伎倆 欲跨國鎮壓

中共鼓吹「檢舉台獨」，中國國台辦19日宣稱「已收到上萬封舉報信件」。陸委會主委邱垂正今天(20日)接受媒體專訪時指出，這些手段意在分化，是典型的跨國鎮壓，陸委會嚴厲譴責，並呼籲台灣民眾團結，別中了中共分化台灣的伎倆。

中共鼓吹「檢舉台獨」，中國國務院台灣事務辦公室(國台辦)3月26日宣布設置舉報信箱廣徵線索，發言人朱鳳蓮19日更指稱從舉報信箱開通以來，已經收到上萬封舉報信件，反映兩岸民眾「堅決反對台獨分裂、推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業的共同心聲」。

廣告 廣告

陸委會主委邱垂正今天接受POP Radio「POP撞新聞」節目主持人黃暐瀚專訪時回應表示，中共對台沒有管轄權，這些手段意在分化、恫嚇台灣，是典型的跨國鎮壓，陸委會嚴厲譴責這種做法，並呼籲台灣民眾團結一致對外，別中了中共分化台灣的伎倆。他說：『(原音)它就是要恫嚇你，它就是要分化我們，所以我們反而全國上下要不分朝野、不分公私利，我們全民一起要去反對這種跨境鎮壓，團結一致、一致對外，這個才有力道。看到我們台灣人很有韌性、看到我們很團結，它恫嚇分化的伎倆、對台鎮壓的效果就會沒有。』

邱垂正表示，台灣約有23萬人因經商、求學定居中國，當中共鼓勵台灣人互相舉報台獨，可能會讓這群人特別提心吊膽，形成一種人人自危、沒有信任的社會；加上中國不是一個法治國家，缺乏公開、透明的救濟程序，難以落實司法人權保障，他分析，這種舉報制度恐怕會淪為同業惡意競爭的工具，到頭來，只會造成中國內部不再是一個適合經商的環境。(編輯：宋皖媛)