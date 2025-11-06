中國稱明年APEC須遵守一中 美國務院：須允許台灣充分平等參與

美國國務院5日表示，明年在中國舉辦的亞太經濟合作會議(APEC)，必須允許台灣充分且平等的參與。在此之前，台灣不滿北京對參與明年APEC「附加很多條件」。

APEC是少數台灣參與其中的國際組織之一，明年的領袖峰會將在中國深圳舉辦。這場會議也正值中國不斷加強對台灣的軍事施壓，雙邊關係急遽惡化。

中國外交部本週表示，台灣參與APEC活動必須遵守「一個中國」的原則。

一名美國國務院發言人表示，APEC成員國去年一致同意中國主辦2026年APEC的提案，APEC成員國仍致力於讓所有成員國平等參與APEC的活動。

美國國務院發言人指出：「我們最優先考量的是美國公民的安全保障，我們將繼續敦促中國落實安全安排與程序，保障在中國出席APEC會議的所有人的安全。」

「美國堅持所有APEC成員國經濟體充分與平等的參與，包含台灣，在APEC被稱為中華台北，以符合APEC的方針、規則與既定做法，如同中國在申辦2026年提案中所確認的。」

中國外交部沒有立即回應置評請求。