中國稱明年APEC須遵守一中 財長強調會在平等尊嚴下參與

明年亞太經濟合作會議(APEC)將於中國深圳舉行，中國日前表明台灣參與明年APEC活動的關鍵在於遵守「一中原則」，立委擔憂為明年台灣的參與增添變數。對此，財政部長莊翠雲今天(5日)在立法院財政委員會備詢時表示，身為APEC主辦國，對於所有會員國必須平等且給予尊嚴，台灣會在這樣的情況下參與。

財政部長莊翠雲說：『(原音)如果是一個APEC的主辦國，必須要有一定的一個高度，然後對於所有參與APEC的會員國的經濟體都必須以平等而且給予尊嚴，我們會在這樣情況下去參與。』

莊翠雲也表示，APEC經濟體主要以財政、經濟為主題分享經驗，且交流整體的區域趨勢走向。她表示，此次在韓國會議上分享台灣近來的經濟成果與現況，包括受益於AI及高效運算需求，台灣出口暢旺，支撐經濟成長，但其他產業仍受關稅及匯率波及，因而政府推出強化韌性特別條例協助受衝擊業者。另外，近來台灣財政改善，債務占GDP比率已從30%降至24%。(編輯：陳文蔚)