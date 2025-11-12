中國稱發全球通令追捕沈伯洋 陸委會:促請國際拒承認
政治中心／綜合報導
民進黨立委沈伯洋，日前遭中國恫嚇，將對他展開全球追捕，今天陸委會主委邱垂正回應，這就是典型的跨國鎮壓，企圖分化台灣內部，中共對台不具備司法管轄權，我國將與國際友盟合作，研議反制作為，促請國際社會拒絕承認其通緝或懸賞效力。
央視主播：「沈伯洋通過發起建立，台獨分裂組織黑熊學院等方式，大肆宣揚台獨分裂謬論。」
中國官媒日前釋出將近八分鐘的影片，起底民進黨立委沈伯洋，聲稱發出紅色通緝令，揚言要對沈伯洋展開全球抓捕，立委要陸委會表明立場。
中國稱發全球通令追捕沈伯洋陸委會回應促請國際拒承認。（圖／民視新聞）
陸委會主委邱垂正vs.立委（民）王美惠：「我現在是在問國家的想法，跟委員報告，我覺得沈委員並沒有違反中華民國什麼法律，中共它的法令在台灣，完全沒有所謂的管轄權，對台灣人完全沒有拘束力。」
陸委會主委邱垂正vs.立委（國）牛煦庭：「到最後國內政治考量大過一切，所以我說在消費人家，這樣對兩岸關係也很不好，兩岸關係很不好我們等會討論，本席主張是這樣，具體的保護，比起立場表述一定更有意義。」
中國指名道姓，精準打擊個案，試圖分化台灣，陸委會也再度強調，會和國際盟友研議反制，促請國際社會拒絕承認中國通緝或懸賞的效力。就連日前副總統蕭美琴出席的IPAC峰會，會議中通過的"布魯塞爾公告"正式譴責跨國鎮壓，要求會員國政府對於中國採取具體行動。
中國稱發全球通令追捕沈伯洋陸委會回應促請國際拒承認。（圖／民視新聞）
陸委會主委邱垂正：「中共對台灣沒有管轄權，我們就算在其他國家的國人也放心，因為其他特別是自由民主國家，尊重人權的國家，都不會去引渡這種政治犯。」
立委（民）范雲：「IPAC站出來譴責這樣的行為，是傷害國際的人權，而且也要求所有來參與的成員國，都能夠回去敦促各國政府，不要配合中共的跨國鎮壓行為。」
無論是我國，乃至於國際，對於中國跨國鎮壓，除了保護國人安全，更重要是和民主國家聯手，做出反制。
