中國稱統一能共享偉大祖國榮耀 黃暐瀚：別再幻想是指中華民國

政治中心／劉宇鈞報導

國台辦近期稱，一國兩制是和平方案，統一後有強大祖國做後盾，台灣同胞會更安全，更有尊嚴，「台灣同胞將同大陸同胞一道，共享我們偉大祖國的尊嚴和榮耀」。媒體人黃暐瀚籲，別再幻想對岸所謂偉大祖國是指中華民國，多數人追求的不是中華民國被消滅，更不是台灣人都變祖國人。

黃暐瀚6日以「一國兩制 台灣方案」為題發文說，2019年，中國國家主席習近平在「告台灣同胞書四十週年談話」中，首度談到「一國兩制、台灣方案」。當時很多人爭辯，對岸用「九二共識」為基礎與我方交流，最後會不會走到「一國兩制」？

黃暐瀚提到，國台辦發言人張晗近日明白表示：「一國兩制是一個和平的方案，民主的方案，善意的方案，共贏的方案。統一後有強大祖國做後盾，台灣同胞民生福祉會更好，發展空間會更大，更加安全，更有尊嚴，在國際上腰桿會更硬，底氣會更足，台灣將永保太平，民眾將安居樂業。台灣同胞將同大陸同胞一道，共享我們偉大祖國的尊嚴和榮耀」。

黃暐瀚直言，講這麼清楚，就不要再幻想，對岸所謂「偉大祖國」是指「中華民國」了。

黃暐瀚強調，努力避戰、追求和平，他相信是台灣大多數人希望的。但他更相信，多數人所追求的，是兩岸和平，共榮共存，並不是「中華民國被消滅」，更不是「台灣人」都變成「祖國人」。

