中國稱美對台軍售違反「一中原則」 外交部嗆：無權抹黑台美正常合作

中華民國外交部（圖／資料照片，圖源：台灣好新聞編輯部拍攝）





美國日前宣布對台出售總價值約3.3億美元的空軍「非標準航材零附件」，引發中國不滿，中國國防部發言人批美對台軍售違反「一中原則」。對此，我外交部表示，中國謬引其「一中原則」，意圖顛倒是非、政治操弄，以阻撓台美常態性的安全合作，外交部予以最嚴厲的譴責。

外交部重申，我國是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是當前台海現狀，也是國際社會公認的客觀事實。中國無權以其自行主張的「一中原則」，抹黑台美正常合作，意圖干預他國與台灣互動的主權決定。

外交部指出，近來中國在區域內頻繁出動軍機艦，進行大規模軍事挑釁行動，已嚴重破壞區域的和平與穩定。國際社會很清楚是中方不斷在區域內意圖挑戰現狀。台灣作為區域的負責任成員，除了一直致力於維護台海現狀、持續提升自我防衛能力，並與美國等具備共同利益的國家，攜手維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。

