中國稱蕭美琴、蔡英文竄訪刷存在感 外交部怒斥：粗鄙！

副總統蕭美琴、前總統蔡英文接連代表台灣到國際發聲，展現民主力量，不過中國外交部發言人林劍10日在例行記者會上竟稱，兩人此舉是「竄訪」、刷存在感、自我炒作。對此，我外交部今（12）日嚴正駁斥相關不實言論。

林劍表示，「對華政策跨國議會聯盟（IPAC）」接受多個反華機構資助，一向惡意炒作涉華問題，是民進黨「挾洋自重」的工具，毫無公信力可言。 台獨政客同該組織沆瀣一氣，處心積慮刷存在感，純屬自我炒作的政治鬧劇，他們的圖謀不會得逞。

林劍還說，無論民進黨在國際上如何四處鑽營，都只會暴露其推行分裂活動的無恥企圖，都阻擋不了中國終將統一、也必將統一的歷史大勢，中方堅決反對任何台獨分裂分子以任何名義竄訪中國的建交國。

外交部今日回應，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。中華人民共和國從未統治台灣，這是國際社會公認的客觀事實與現狀。蕭副總統及蔡前總統近日受邀赴歐演講，顯示台歐關係持續深化，以及歐洲對台灣的支持與重視，中國無權置喙。

外交部強調，嚴正駁斥並譴責中方相關粗鄙不實言論，中國對台灣粗暴野蠻的打壓，不僅無助兩岸關係，也更使國際社會看清中方的威權本質。台灣將持續與歐洲及理念相近國家合作，為區域和平穩定及民主韌性共同努力。

