中國稱貿易順差突破1兆美元! 網批：川普關稅政策「讓中國再次偉大」

中國海關總署近期公布最新進出口數據，宣稱中國 2025 年前 11 個月的貿易逆差已正式突破 1 兆美元，網友推測該現象可能與美國川普政府推動的關稅政策有關。圖為中國港口示意圖。 圖：翻攝自 @cskun1989 X 帳號

[Newtalk新聞] 中國海關總署近期公布最新貿易數據，宣稱中國今年前 11 個月的貿易順差累計突破 1 兆美元 ( 折合新台幣約 31.17 兆元 )，刷新了該國的歷史紀錄，相關話題也成為國際媒體的關注焦點。有網友分析認為，該現象可能與美國川普政府對全球各國廣泛徵收關稅的政策有關。

根據中國《觀察者網》報導，中國海關總署於當地時間 8 日公布 2025 年前 11 個月的進出口貿易數據，其中出口總值為 24.46 兆元人民幣(折合新台幣約 107.8 兆元)，與去年同期相比增長 6.2% ；進口總值則為 16.75 兆元人民幣(折合新台幣約 73.82 兆元)，同比增長 0.2% 。該報導指出，海關總署最新的統計數據顯示，中國在今年前 11 個月時間內，對外貿易順差正式突破了 1 兆美元，創下歷史紀錄。

中國電動車停放在港口，等待上貨輪外銷歐美市場。 圖 : 翻攝自新華網

該報導也補充表示，雖然中國今年對美國的貿易出口量與去年同期相比下降了 29% ，但對歐洲、澳洲以及東南亞國家的出口量卻大幅增加，分別增長 14.8% 、 35.8% 以及 8.2% 。該報導強調，自從川普贏得 2024 美國總統大選後，中國就持續推動多元化出口市場的政策，持續尋求與歐盟、東南亞國家建立更緊密的貿易關係，維持自身的出口能力。

針對中國貿易逆差創歷史新高一事，凱投宏觀經濟學家黃子春 ( Zichun Huang ) 分析認為，中國可能繼續重新導向對外貿易政策，試圖抵銷美國關稅所帶來的衝擊，推測中國在未來一年的時間內可能繼續擴大在全球市場的佔領份額。歐亞集團的中國區總監王丹則指出，造成中國貿易逆差持續增長的關鍵，是該國在電子機械、半導體領域取得的領先成就。

稀土礦場開採。 圖 : 翻攝自劍哥的思政課

X 推主「方舟子」也發布推文稱，雖然中國對美國的商品出口在川普政府的關稅政策下大幅減少，但中國卻將產能轉向出口歐洲、東南亞、非洲與拉丁美洲國家，維持了該國的外貿成就。「方舟子」也諷刺地表示，川普透過關稅政策，迫使全世界其他國家聯合起來對抗美國，「比起讓美國再次偉大，這更像是『讓中國再次偉大』」。

雖然中國政府與媒體大幅讚揚該國在外貿領域取得的突破性成就，但 X 推主「蔡慎坤」卻對海關總署的統計數據抱持著懷疑的態度。「蔡慎坤」指出，中國在 2025 年生產了全世界三分之一的產品，但僅有 12% 用於滿足內銷市場，剩餘的 20% 則陸續傾銷到世界其他國家，不但對美國、歐洲等發達國家造成衝擊，部分發展中國家與落後經濟體也遭遇波及。

「蔡慎坤」表示，中國政府一面宣傳貿易順差創新高，一面隱藏外資企業紛紛倒閉外逃的社會現象，質疑中國經濟可能不像官方宣傳的那麼「蒸蒸日上」。「蔡慎坤」強調，目前中國失業率已經攀升到非常危險的地步，推測真正獲得貿易順差的，可能只剩部分外資或行業巨頭企業，「民間私人企業只能乖乖接受倒閉的命運」。另外也有網友指出，中國政府每年公布的經濟數據都顯示增長，「會相信這種數據簡直就是傻了」。

