中國稱霸機器人市場 靠一條龍與內捲搶市

中國「十四五」規劃將機器人產業列為發展重點，並陸續發布人型機器人創新發展等政策文件，聚焦供應鏈與關鍵零組件自主開發能力。台廠指出，中國靠著政策、價格內捲以及製造業優勢搶市，實力不容小覷。

根據「世界機器人報告」，全球機器人2024年安裝數量達54.2萬台，其中，中國市占達54%，為全球最大的工業機器人市場。

達明機器人營運長黃識忠分析，中國製造業基礎深厚，加上長年投入自動化，帶動市場規模可觀，他說：『(原音)統計2024年，市場全部大概販售量大概54萬台左右，中國大陸市場還是一個最大的比例，因為畢竟它製造業確實是比較經營多年的，所以它需求量是最大的，佔了超過一半，這個是蠻可觀的。』

觀察美、中人型機器人發展，研調機構TrendForce指出，美國廠商聚焦工廠場景應用，產品多具高負重能力與高續航力；中國業者則以多元部署為核心策略，致力提升全身與手部自由度，用於更多服務與操作情境。

所羅門董事長陳政隆分析，美國在基礎模型(Foundation Model)方面具備優勢，暫時領先中國。不過，中國追趕速度極快，美國僅是奈秒級領先；硬體方面，中國憑藉一條龍供應鏈，從零組件製造到整合都能自給自足，展現明顯優勢。

價格競爭更是中國的競爭武器，陳政隆指出，在中國「內捲」氛圍之下，中國業者靠著低價搶市，他說：『(原音)中國大陸是有一些優勢在，我最近看了宇樹的價錢，大概是美國的機器人大概是五分之一、六分之一吧。你說用6倍的價錢，除非你可以找到這個工作的價值是很高，一般的工廠用6倍去買一個產品，可能這還有點困難。當然美國人形很多零組件其實也是來自於中國，這個是他們目前的比較大的優勢。』

在美中競爭加劇下，台灣業者該如何突圍？陳政隆與黃識忠都認為，台灣在電腦、半導體與AI技術具備深厚底子，是切入機器人產業的關鍵實力。台灣應把握「非紅供應鏈」機會，深化與歐美合作，擴大在全球機器人產業中的影響力。(編輯：沈鎮江)