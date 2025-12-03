中國稱「台灣沒有外交部長」 林佳龍：我就在這裡、可以走遍天下

外交部長林佳龍。 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 對於中國外交部嗆台灣沒有什麼外交部長，外交部長林佳龍今(3)日受訪回說，台灣具備國家的任何定義的條件，中華民國在國際上也有行使主權的能力，有關於舊金山和約這也是國際承認的條約，「至於說在台灣方面有沒有外交部長？我就在這裡，不管是台灣的護照或外交部長的名片，我們都可以走遍天下。」

立法院外交及國防委員會今日上午邀請外交部部長林佳龍、國家安全局局長蔡明彥報告「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」，並備質詢。

對於中日關係緊張，日本首相高市早苗表示，根據舊金山和約，日本已經放棄了有關台灣的一切權利與許可權，所以日本沒有立場做出認定，台日關係是以非政府間的務實關係來維持的。但中國外交部則稱，舊金山和約違反聯合國憲章及國際法基本原則，對台灣主權歸屬等任何涉及中國的領土和主權權利處置都非法無效，中方從來沒有承認、接受過舊金山和約。

林佳龍2日接受彭博社採訪時表示，中日外交爭端可能拖延1年左右。中國外交部發言人林劍2日則表達強烈不滿，更嗆「台灣是中國的一部分，沒有什麼外交部長」。

對於中國外交部嗆台灣沒有什麼外交部長，林佳龍受訪回說，台灣具備國家的任何定義的條件，中華民國在國際上也有行使主權的能力，有關於舊金山和約這也是國際承認的條約，「至於說在台灣方面有沒有外交部長？我就在這裡，不管是台灣的護照或外交部長的名片，我們都可以走遍天下。」

對於台美關稅談判有最新的進展，林佳龍說，台美有關於關稅的談判進行的都很順利，實施內容討論也（到）最後的總結，「我們也期待能夠盡快的來宣佈」。

對於美國總統川普2日簽署「台灣保證實施法」。該法要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存的限制。對於未來是否是否可能前往華府等，林佳龍說，台灣保證實施法獲得參眾院的跨黨派支援之後，川普總統正式簽署，這對台美關係邁前一大步，對於雙方面交往準則，可以彼此更完整的互動，包括其中到聯邦機關洽公或者是到我們代表處來互動，包括台美關係正常化的進一步的發展，我們表示肯定跟感謝。

