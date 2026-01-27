中國稱「日本治安不佳」避免前往？林氏璧笑：怕人民買到破產

中國外交部近日發布安全提醒，呼籲中國公民春節避免前往日本。(日本大阪街景) 圖：陳柔樺/攝

[Newtalk新聞] 中國外交部近日發布安全提醒，呼籲中國公民春節避免前往日本，指日本部分地區治安不佳且連續發生地震，造成人員受傷。對此，旅遊部落客林氏璧在臉書分享中國三大航空公司策略將免費退改票的期限延長，酸言中國是「怕人民在日本免稅當免費買到破產」。

隨著農曆春節將近，中國外交部於近日發布提醒，宣稱日本近來「社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，且部分地區連續發生地震，造成人員受傷，日本政府已就後續地震發出警告。中國公民在日本面臨嚴重安全威脅。」中國駐日本使領館也同步發出提醒「近期避免前往日本」。

擁有百萬追蹤的旅遊部落客林氏璧在臉書發文指出，在中國外交部發布上述提醒前不久，中國國際航空、中國東方航空及中國南方航空等三大航空公司，就同步公告，將往返中國與日本航線的免費退改票期限，從原訂的3月28日大幅延長至10月24日。另據統計，2月份往返中日的航線中，已知有49條航線全數取消，數量高於1月份；而1月份中日航班取消率達47.2%，較2025年12月增加7.8個百分點。

林氏璧直言「一樣的說法去年11月就說過了，這次多了一個地震的理由」。他也提到，免費退改票期限一口氣延至10月24日，時間點已接近日本機場退稅開始實施的11月1日，諷刺中國根本是「怕人民在日本免稅當免費買到破產，真的是用心良苦」，並反諷稱「是的，日本真的是很危險的國家」。

