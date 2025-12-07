中國稱「統一能共享偉大祖國榮耀」黃暐瀚籲別再幻想是指中華民國

國台辦宣稱，統一後台灣人「將同大陸同胞一道，共享我們偉大祖國的尊嚴和榮耀」。 圖：翻攝黃暐瀚臉書

[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅之際，中國國台辦宣稱，一國兩制是和平方案，統一後「有強大祖國做後盾」，台灣人「將同大陸同胞一道，共享我們偉大祖國的尊嚴和榮耀」。對此，媒體人黃暐瀚呼籲，別再幻想對岸所謂「偉大祖國」是指「中華民國」了。大多數人所追求的是兩岸和平，共榮共存，並不是「中華民國被消滅」，更不是台灣人都變成「祖國人」。

黃暐瀚6日下午以「一國兩制 台灣方案」為題在臉書發文寫道：「2019年中國國家主席習近平在『告台灣同胞書四十週年談話』中，首度談到『一國兩制、台灣方案』。當時很多人爭辯，對岸用『九二共識』為基礎與我交流，最後會不會走到『一國兩制』？」

黃暐瀚提到，三天前中國國台辦發言人張晗明白表示：「一國兩制是一個和平的方案，民主的方案，善意的方案，共贏的方案。統一後有強大祖國做後盾，台灣同胞民生福祉會更好，發展空間會更大，更加安全，更有尊嚴，在國際上腰桿會更硬，底氣會更足，台灣將永保太平，民眾將安居樂業。台灣同胞將同大陸同胞一道，共享我們偉大祖國的尊嚴和榮耀」。

黃暐瀚指出：「講這麼清楚，就不要再幻想，對岸所謂『偉大祖國』是指『中華民國』了。努力避戰、追求和平，我相信是台灣大多數人希望的。但我更相信，多數人所追求的，是兩岸和平，共榮共存，並不是『中華民國被消滅』，更不是『台灣人』都變成『祖國人』。」

對此，網友紛紛留言回應：「說個笑話：中國人的承諾」、「方案內容不是重點，前提是統一就很莫名其妙，我自己過得好好幹嘛要跟你統？」、「之前也說香港五十年不變」、「作為港人，每次聽一國兩制，都是一個笑話」、「把別人的國家變成自己國家的一部份叫做侵略，不是什麼和平方案中國被蘇俄侵略習慣了，也想侵略別人」。

