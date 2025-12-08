中國稱「自衛隊干擾飛行」 日官房長官反駁

▲針對日本自衛隊戰機遭中國戰機兩度用雷達照射，但中方卻主張是日本自衛隊干擾。日本內閣官房長官木原稔反駁稱「中方的說法與事實不符」。。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中日關係緊張升溫之際，日本防衛省7日抗議中國戰機兩度用雷達照射日本航空自衛隊正在執行任務的F-15戰機。但針對此事，中國方面主張是「自衛隊飛機嚴重干擾了中國軍機」。對此，日本內閣官房長官木原稔反駁稱「自衛隊機是在保持安全距離的情況下執行任務」，並表示「中方的說法與事實不符」。

根據富士新聞網報導，木原稔表示，「我們已知悉中國方面就此事發表的說法，但根據報告，自衛隊是在保持安全距離的前提下，執行對領空侵犯的應對任務。中國所稱自衛隊機嚴重阻礙中國軍機安全飛行的說法，並不符合事實。」

木原稔進一步強調：「這次的雷達照射行為，已超出確保航空安全飛行所需的範圍，是危險的行為。」他表示，對於發生這樣的事情感到極為遺憾，日本也已向中方提出強烈抗議，嚴正要求防止再度發生，「我們今後也會冷靜而堅定地因應。」

木原稔也表示，日本政府將會密切關注中國軍方在日本周邊海空域的動向，「全力以赴做好我國周邊海空域的警戒監視活動。」

日本防衛省7日表示，從中國航空母艦「遼寧號」起飛的殲-15戰機，6日下午兩度以雷達照射正在執行任務的日本航空自衛隊F-15。日本防衛大臣小泉進次郎7日凌晨召開緊急記者會，並表示，「發生此類事件極為遺憾，已向中方提出強烈抗議，並嚴正要求防止再發生。」抗議已分別由日本外務省和防衛省向中方提出。

