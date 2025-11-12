中國稱IPAC是民進黨的工具 外交部駁：粗鄙不實言論

蕭美琴副總統應邀赴歐洲議會出席「對中政策跨國議會聯盟」布魯塞爾年會演講。 圖：外交部提供

[Newtalk新聞]

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）日前在歐洲議會舉行年度峰會，副總統蕭美琴應邀發表演說。中國外交部發言人林劍批評，IPAC是「民進黨當局」挾洋自重的工具，毫無公信力可言。對此，我國外交部今（12）日駁斥並譴責中方相關粗鄙不實言論，中國對台灣粗暴打壓，無助兩岸關係，也使國際更看清中方威權本質。

林劍日前表示，中方已就「台獨政客」在歐洲議會大樓內的活動，向歐洲議會方面提出嚴正交涉。他並稱，IPAC「接受多個反華機構的資助，一向惡意炒作涉華問題，是『民進黨當局』挾洋自重的工具，毫無公信力可言」。

廣告 廣告

外交部今表示，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。中華人民共和國從未統治台灣，這是國際社會公認的客觀事實與現狀。外交部說，蕭副總統及蔡前總統近日受邀赴歐演講，顯示台歐關係持續深化，以及歐洲對台灣的支持與重視，中國無權置喙。

外交部嚴正駁斥並譴責中方相關粗鄙不實言論，中國對台灣粗暴野蠻的打壓，不僅無助兩岸關係，也更使國際社會看清中方的威權本質。台灣將持續與歐洲及理念相近國家合作，為區域和平穩定及民主韌性共同努力。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藍盼恢復立院兩岸小組 江啟臣：若協商有共識成立、會是正向作用

韓國瑜諷賴清德「自己生病讓別人吃藥」 籲先廢台獨黨綱