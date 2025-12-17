「中國穀物投資」高利誘餌搭配假單據 臺中婦險遭詐近百萬

【警政時報 林家嘉／台中報導】誤信「中國穀物投資」可快速獲利，臺中市一名江姓女子（55年次）日前差點一步踏入詐騙陷阱，險些匯出近百萬元血汗錢。114年上月（27日），第一分局公益派出所接獲位於臺灣大道二段的中國信託中港分行通報，指出江女臨櫃準備解除保單並匯出新臺幣91萬多元，行員察覺異狀後即刻啟動警銀聯防機制。

行員關懷提問匯款用途時，江女竟表示款項是要支付「會計師手續費」，用於投資中國穀物，說詞離奇引發高度警覺。經行員進一步檢視其LINE對話紀錄，發現對方提供一張銀行外匯匯款單作為佐證，但查證後赫然發現該單據為偽造文件，隨即通報警方到場協。

臺中市婦人誤信投資話術，至銀行準備匯出近百萬元，行員機警察覺異狀並通報警方到場勸說，成功攔阻詐騙（圖／記者林家嘉翻攝）

警方獲報後，由線上巡邏網巡佐林宜立、警員許志迅速趕抵銀行。經耐心詢問與說明，江女才坦承係遭對方以「高獲利投資中國穀物」為誘因持續洗腦，才會急著解除保單、準備匯出近百萬元。所幸在警方與行員合力勸說下，江女終於驚醒，當場停止解約及匯款程序，成功保住多年辛苦積蓄。

第一分局提醒，凡標榜「高獲利、低風險」，並要求民眾「先付費、買手續、私下匯款」的投資，多半都是詐騙話術，尤其假借「專家」、「會計師」、「內線消息」包裝，更是常見手法。民眾如遇可疑投資情形，務必提高警覺，立即撥打165反詐騙專線或向警方求證，避免落入詐騙集團圈套。

