中國積極發展兩棲攻擊艦 林傳凱、林超倫：向「藍水」擴張具體指標

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍除了建造航空母艦，也同步強化075型、076型兩棲攻擊艦戰力，國防院網路安全與決策推演研究所委任副研究員林傳凱、林超倫分析，中共兩棲攻擊艦的活動軌跡為其海權向「藍水」擴張的具體指標，未來欲打破第一島鏈封鎖、鞏固南海主權及投送軍事力量。在福建艦等新型航艦尚未完全形成「初始作戰能力」之前，076型艦將可扮演「輕型航艦」的角色維持空中威懾。

今(2026)年2月4日國外媒體披露，中共解放軍海軍最新型兩棲攻擊艦(Type 076)上部署大型隱形無人攻擊機(GJ-21)進行海試，顯示該艦未來作為「無人機航母」的可能定位，可利用電磁彈射系統來強化作戰效率。從075型與076型兩棲攻擊艦後續逐漸加入解放軍海軍作戰序列後，不僅是兩棲運載噸位的增加，在「遠海兵力投送」與「立體化聯合登陸」兩方面戰力更有加強。此外，自「共同作戰圖像」(Common Operational Picture, COP)與「海上狀況感知」(Maritime Domain Awareness, MDA)等評估系統觀之，該兩型艦艇象徵解放軍海軍整體作戰重心已由傳統的登陸儎具，演變為具備航空管制與區域拒止能力的指揮平臺。未來任何的臺海軍事行動或灰帶侵擾中，預判將見075/076型艦的共同演訓常態化，目的除在驗證「聯合兵力投送」與「立體奪島」的作戰效能外，並將透過各種手段強化第一島鏈內的「區域拒止/反介入」(A2/AD)能力，建立一個不容忽視的作戰體系。

觀察解放軍海軍造艦技術與戰鬥系統先進科技，該艦進行無人機共同海試及配備電磁彈射系統與攔阻裝置，打破大型傳統兩棲艦艇與正規航空母艦之間裝備與科技運用之成規，使其轉型為具有未來感及實質意義的「無人機航空母艦」。此種在裝備與先進科技間演化的創新靈感，在歷史上所在多有，例如「哈巴谷計畫」就是極為鮮明案例(雖然是一個失敗的案例)。另外該型艦藉起降大型隱形攻擊無人機，可在航母打擊群戰力空窗期或高風險海域，提供精準的偵察與壓制能力。這種透過無人化、自動化科技來彌補傳統打擊鏈不足的建軍策略，不僅是戰略上的「巧者勞而智者憂」，更是其建構「無人作戰空中優勢」的明顯意圖，值得高度警戒。

從全球軍事戰略的角度來看，解放軍海軍兩棲攻擊艦的活動軌跡為其海權向「藍水」擴張的具體指標。當075型艦伴隨山東艦航母打擊群進行遠海演訓，並迫使周邊各國提升監控警戒時，可以看得出這是一種類似「遠征打擊群」的作戰概念。這種全天候、高強度的遠海兵力運用，也充分表示其期盼未來具備在西太平洋與盟國海上力量進行「均勢對抗」，此一布局，既欲打破既有第一島鏈封鎖、鞏固南海主權；另更想要尋求向太平洋深處投送軍事存在力量，此與吾人過去在前述COP與MDA等評估系統分析出之威脅與挑戰不謀而合。

整體而言，這些新型兩棲攻擊艦的作戰運用，未來可能不會單獨使用(視威脅與具體情勢而定)，而是更有彈性的融入現有的航母與各型護衛艦艇的作戰體系，形成具有高度彈性的「混合編隊」。在解放軍海軍福建艦等新型航母尚未完全形成「初始作戰能力」(Initial Operational Capability, IOC)之前，具備彈射能力的076型艦將可扮演「輕型航母」的角色(未來亦可在戰力空窗期權充替代)，以維持不間斷之空中威懾。

從臺灣軍事角度觀之，共軍對臺兩棲登陸作戰以及國軍想方設法之應對，仍是佔有舉足輕重的關鍵想定之一；且作戰時攻擊敵兩棲艦艇，更是當前國軍面對中共大規模登陸作戰時最重要的打擊準則之一。不過，面對世界先進科技與武器的發展日新月異，作戰概念與防衛準則亦應該務實檢討，一方面敵兩棲艦艇不會那麼輕易出現在國軍易於打擊之處，因為敵自知無法承受可能之重損，導致作戰失利，故較為可能在完全掃蕩所有威脅後，方才出動兩棲登陸艦艇(以及軍民融合的滾裝貨輪)；另一方面，若真有機會攻擊兩棲艦艇，或許攻擊其周邊具有良好護衛能力的先進驅逐艦或護衛艦，將可能更為提高對敵兩棲艦艇的命中機率。這些權衡思考，均與各種海上情勢有關，若能進行符合實戰的「模式模擬」(Modeling Simulation)，將更能佐證其可靠性，以利適時修訂準則，符合實戰需要。

