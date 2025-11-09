中國空服員「上工首日遭開除」討拍！新航回應了

國際中心／李明融報導

中國一名女子花費1年時間砸了近6萬元人民幣（約新台幣26萬元），好不容易考進夢幻職業「空服員」，進入到新加坡航空就職，沒想到她在上工的第一天，就因為拿走了酒店貴賓休息室的幾瓶水就被以違反規定為由辭退，對此她委屈發文討拍「只是拿了幾瓶水」，引發網友熱議。對此，新航則回應，對個別員工事件不予評論，僅強調所有員工應遵守公司規範。

一名中國女子PO文抱怨，好不容易考上空服員卻因「幾瓶水」丟工作。（示意圖／翻攝自pexels）一名女子在中國社群平台「小紅書」發文表示，自己從小立志成為空服員，為了新航面試整整準備一年，練習中英文自我介紹與微笑禮儀，背完厚厚一本航空知識手冊，最終通過層層篩選，終於拿到「全球最佳」航空公司錄取通知，知道自己終於成功後，激動得整晚沒睡，為了前往新加坡做好準備，她投入了將近6萬元人民幣，包括租房押金、體檢、疫苗、工簽等費用，她想著「每一筆都算著入職後能慢慢賺回來」。

原PO不認為拿幾瓶水有到被資遣的程度，新航回應「不會就任何涉及在職或離職員工的機密事宜作出回應」。（示意圖／翻攝自pexels）

然而原PO表示，當時她和其他中國女孩辦完手續、簽完合約，住進公司安排的酒店，彼此還互相打氣「苦盡甘來」，當晚順手拿走了貴賓區行政走廊的幾瓶水，沒想到第二天就被人資叫到會議室，告知遭辭退，理由是「違反公司規定」，讓她不可置信，原PO指出新加坡航空公司所稱的「違規」只是拿了幾瓶水，甚至沒人提前告知貴賓區不能使用，對公司的人資態度感到心寒，即使告知為了這份工作付出許多心力、費用，依舊沒有商量空間，僅得到一句「這是你的個人損失」。根據《8視界新聞網》報導，新航回應「不會就任何涉及在職或離職員工的機密事宜作出回應。新航希望所有員工在任何時候都以專業的態度行事，並遵守公司政策及相關法律。對於違反規定的行為，公司將依法採取相應的紀律處分」。

