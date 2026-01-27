中國空膠囊驗出一級致癌物！邊境攔截168kg 高雄進口商抽驗率升至100%

罹患肝癌不代表走入絕境，胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，過去曾發生肝癌自發性消失的案例，機率最高僅約6萬分之1。即便在沒有手術、化療的狀況下，腫瘤仍可能因「缺血缺氧」、「戒除致癌物」或「誘發免疫反應」而縮小甚至消失。他舉例，曾有患者確診新冠肺炎後，12公分的巨大腫瘤竟在一年後完全壞死，強調這些案例是為了鼓勵癌友，在艱難的抗癌路上不要輕言放棄。

