中國空軍PO影嗆日本 網友狂酸：嘴砲第一名

▲日中關係緊張之際，中國解放軍中部戰區空軍17日時發布「槍已上膛劍已出鞘」影片，稱「時刻準備打勝仗」。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗近日關於「台灣有事」的言論，引發中國不滿，並頻頻祭出反制措施，中日關係惡化。在此之際，中國解放軍中部戰區空軍17日時發布「槍已上膛劍已出鞘」影片，稱「時刻準備打勝仗」。

解放軍中部戰區空軍發布約39秒的影片中，除展示包括殲-20、飛彈等軍備以及官兵演習等畫面，還配上軍歌《戰鬥就在下一秒》。歌詞包括：「戰爭就在下一秒，打贏才有資格聊，說得再多講得再好，衝上戰場見分曉。戰爭就在下一秒，必勝的決心時刻對表，說打就打說幹就幹，勝利是最終目標！」

高市早苗於7日在眾議院預算委員會上答辯，指出「台灣有事」有可能成為日本可行使集體自衛權的「存立危機事態」，此言論引發了中方的強烈反彈。除了中國外交部大動作發布避免赴日旅遊的提醒，中國教育部建議謹慎規劃赴日留學安排。中國官媒等還接連發出對高市早苗的攻擊或警告，解放軍報更連續2天發表針對性文章，警告日本「叫囂」武力介入台海局勢，只會走向不歸歧途。

不過《香港01》在臉書上分享這段39秒影片之後，隨即引來網友訕笑。有網友表示：「厲害，打嘴炮從來未輸過」、「70幾年都未打 打嘴砲第一名」、「鳩噏（胡說八道）已成習慣」、「這一秒很漫長」、「槍已上膛小心走火，劍已出鞘怕會鈍掉！」

不過據早前報導，中國海事局網站17日發布連雲港海事局的航行警告稱，18日至25日每天上午8時至傍晚6時，在黃海南部諸點連線範圍內進行實彈射擊，禁止駛入。射擊範圍位於江蘇連雲港東北外海，介於連雲港與山東日照之間的近海海域。

另一方面，日本駐中國大使館也向在中國日本公民發布「安全對策」，指出鑑於近來中國媒體對日中關係的報導，提醒日本公民外出時務必提高警惕。

