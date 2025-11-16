中國突喊暫勿赴日引爆日本輿論狂歡 網友：太好了永遠不要來

訪日中國客今年1至9月已逼近750萬人，占所有訪日旅客四分之一。（示意圖）

[Newtalk新聞] 中國外交部領事司14日晚間突然發布罕見措辭的旅遊警示，呼籲中國公民「近期避免前往日本」，理由竟是「在日中國公民安全環境持續惡化」，此舉立刻在日本網路社群掀起巨大反彈與嘲諷，不少日本網友直言「太好了，永遠不要來了」，輿論一面倒呈現「鬆口氣」氛圍，反倒成為中日關係緊張下的另類風向球。

中國外交部通告中聲稱，今年來日本治安惡化、針對中國公民的違法案件頻傳，部分至今未偵破，再加上日本領導人近日接連發表「涉台挑釁言論」，導致中日交流氛圍迅速惡化，給在日中國公民帶來「重大風險」，在此情況下，中國政府要求中國公民暫時避免赴日，已在日本的中國人也應「提高防範、加強自我保護」，如遇緊急情況務必聯絡駐日使領館。

廣告 廣告

不過，這項充滿政治意味的警示在日本社群引發反效果，日本前航空幕僚長田母神俊雄昨（15）日在社群平台直接表態「非常歡迎」，並指出赴日中國旅客近年增加，確實讓地方觀光景點面臨不少壓力，大量日本網友湧入留言區附和，直嗆中國政府的警告「聽起來比較像威脅」，其他網友反應更是毫不留情，「中國觀光客帶來垃圾、無故取消訂位、擅闖私人土地早就惹人厭」、「如果你們呼籲大家『來日本』，那才像威脅！」、「中國人的安全到底是被誰威脅？不是日本，而是中國政府吧」。

在日本雅虎的留言區，同樣湧現大量拍手叫好的訊息：「對本地旅遊是一大利多」、「這可以減少粗魯遊客、增加彬彬有禮的旅客」、「終於能恢復真正的日本氛圍」、「不要勸阻，直接禁止入境吧」；日本最大論壇 5ch 上也出現大量直白留言：「別來，謝謝」、「回家吧」、「京都居民拜託了」、「太好了，永遠不要來了」。

根據日本觀光局統計，今年前9個月已有將近750萬名中國旅客赴日，占所有外國觀光客近四分之一，其中部分旅客的失序行為造成日本各地不斷出現「觀光公害」爭議，本就引發地方反彈，如今中國發布「暫勿赴日」通告，反倒意外讓日本網路空間呈現一片罕見的「歡欣鼓舞」氣氛，成為近期緊張的中日關係中另一個耐人尋味的現象。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中國突祭旅遊禁令報復高市早苗挺台！矢板明夫：台灣更應展現支持

中國警告公民勿赴日本 林氏璧反串：「日本很危險，我們去就好了！」