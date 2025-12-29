即時中心／綜合報導

2025年僅剩三天，中國解放軍東部戰區突宣布進行「圍台軍演」，自今（29）日起進行「正義使命-2025」進行實彈軍演，並演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封鎖、外線立體懾阻等科目。對此，我國防部批評，中國近期持續在台灣周邊及印太區域，展開各類型軍事侵擾、假訊息認知操作等複合威脅，升高區域緊張，此種「窮兵黷武、倒果為因」的威脅，正是破壞區域和平的主因。

國防部指出，對於此種不理性的挑釁行為表達強烈讉責，現已成立應變中心，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。

廣告 廣告

同時國防部更提到，捍衛民主自由不是挑釁，中華民國的存在不是侵略者破壞現狀的藉口。中國此次針對性軍事演習，更坐實其侵略者的本質，是最大的和平破壞者，也印證我們更需要加速建構高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力。

最後，國防部強調，「以實力謀和平」才能獲得真和平。面對中國嚴峻威脅，國軍秉料敵從寬原則，不會輕估敵人戰力、但也絕不妄自菲薄。全體國軍官兵將保持高度警覺、嚴陣以待，以實際行動守護民主自由價值，護衛國家主權及人民家園安全。

原文出處：快新聞／中國突圍台實彈軍演 國防部批窮兵黷武破壞區域和平

更多民視新聞報導

黃國昌喊「讓新北學童吃熱的午餐」 網開酸：偷臭侯友宜？

北海道滑雪場奪命意外 5歲童跌倒「手臂遭電扶梯夾住」送醫不治

「雨刷」蔡政宜涉跨境洗錢225億 橋檢追加起訴求刑10年

