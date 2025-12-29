中國突在年底發動圍台軍演！小笠原欣幸解析演習時機推遲 背後有這潛在原因

配合「正義使命-2025」環台軍演，解放軍東部戰區發布一張主題為「正義之盾 破限除妄」海報，稱「一切外來干涉觸盾必亡」。 圖：翻攝東部戰區微信公眾號

[Newtalk新聞] 中國解放軍東部戰區29日宣布展開「正義使命-2025」演習，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東五處展開圍島軍演。日本學者小笠原欣幸表示，其實台灣國安單位早在12月上旬就曾釋出中國將進行軍演的消息，可說是在預料之中，至於為何推遲至今，小笠原教授也研判背後潛在原因。

關注台灣政治情勢的現任清大榮譽講座教授小笠原欣幸，稍早在日媒報導中國軍演的相關新聞下方發表評論，他表示，中國宣布在台灣周邊舉行軍演，雖然演習目的一如往常是「對台獨勢力與外部干預勢力的嚴正警告」，但考量到這發生在高市首相發表言論之後，其內容顯然包含了對日台合作的警告意味。

小笠原欣幸指出，此次演習內容大量軍艦與軍機將呈環繞台灣之勢展開，演練封鎖重要港口並阻止外部勢力援助等實戰化訓練，中方聲稱這是在「檢驗奪取綜合制壓權的實戰能力」。

小笠原欣幸回溯，台灣的情報單位早在 12 月上旬、也就是高市首相發言後，就曾釋出中國將舉行軍演的消息，因此這可以說是在預料之中。至於演習時機點有所推遲，推測可能是因為中國軍隊忙於其他事務，導致準備工作延後所致。

小笠原欣幸強調，無論如何，中國的行為無異於向世人宣告，其自身正是台灣海峽與東亞和平穩定的巨大威脅。雖然名義上是演習，但實質上就是武力威脅。在一般社會中，持械恐嚇他人是犯罪行為。對此，必須表達強烈的抗議。

