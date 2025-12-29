即時中心／顏一軒報導

中國解放軍東部戰區今（29）日以所謂「正義使命-2025」為名在我國周邊實施針對性軍事演習一事，行政院發言人李慧芝表達嚴厲譴責，並強調目前國軍及國安單位都已掌握相關軍事動態，行政院長卓榮泰已指示海委會海巡署協同國防部嚴密監控，全力維護漁民作業權益，並請交通部盤整航空、海運航道並準備替代航路，確保航空器及船舶航運安全；面對中國單邊挑釁的動態，政府會做好萬全準備，確保國家及國人安全無虞，請國人安心。





李慧芝指出，台海及印太區域的和平穩定是國際社會的共識，然而中國過去數月間，持續侵擾我國周邊海空域，更在印太地區國家周邊海域進行各種灰色地帶騷擾與實質脅迫，單方面升高印太區域緊張情勢，已對區域和平穩定造成威脅，政院除表達嚴正譴責外，也再度呼籲中國即刻停止相關挑釁行徑，政府並將持續與理念相近國家及區域夥伴密切合作，共同維護印太地區的和平、安全與穩定。

行政院發言人李慧芝。（資料照／行政院提供）

總統府發言人郭雅慧則強調，維持台海與印太和平穩定是國際社會高度共識，中國此舉不僅粗暴破壞台海及印太區域的安全穩定現狀，更是對國際法與國際秩序的公然挑戰。對於中國當局無視國際規範，逕以軍事恫嚇手段威脅周邊國家，我國表達嚴厲譴責。面對中國單邊挑釁的動態，國軍及國安單位均有事先及全面掌握，並做好萬全準備，可以確保國家及國人安全無虞，請國人安心。

總統府發言人郭雅慧。（圖／總統府提供）

郭雅慧不諱言，近期以來，國際高度關注中國在區域間的威權擴張與軍事威脅。過去數月間，中國連續在日本、菲律賓等島鏈周邊進行各種騷擾脅迫，單方面升高區域緊張情勢、破壞現狀。郭雅慧說，呼籲中國當局理性自制，立即停止不負責任的挑釁行為，切勿誤判情勢，成為破壞區域和平的麻煩製造者。我政府也將持續與區域各方密切合作，共同確保以規則為基礎的國際秩序，維護印太和平穩定與安全。





原文出處：快新聞／中國突宣布圍台實彈軍演 行政院曝卓揆「最新指示」

