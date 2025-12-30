中國突宣布圍台軍演「各國是否與台灣溝通？」 外交部回應了

即時中心／潘柏廷、陳治甬報導

中國解放軍東部戰區昨（29）日突宣布，對台進行「正義使命-2025」圍台軍演，備受國際盟友高度關注；事實上，因中國先前對台實施軍演時，許多國家皆提出關切，也讓外界好奇這次軍演是否有和理念相近國家溝通狀況。對此，外交部公眾會副執行長陳怡君今（30）日上午在例行記者會上回應了！

外交部今日上午11時召開例行記者會；有記者提問，中國這兩年的演習都會看到G7外交、歐盟對外事務部、日本政府都提出關切，而這一次中國的「正義使命-2025」圍台軍演中，我方與這些理念相近國家的溝通情況為何？對此，陳怡君表示，其實維持台海和平穩定，已經是國際上的高度共識，而且也符合各方共同的重要利益。

話鋒一轉，陳怡君指出，然而中國近期仍在印太地區周邊海空域，接連透過演習，以及軍機軍艦等侵擾，實施各種軍事威脅以及灰色地帶襲擾行徑，已充分顯示中國不但無意維護全球和區域的和平穩定，更一再挑戰聯合國憲章裡，有關不得使用威脅和武力的原則，持續破壞國際秩序以及區域上的現狀。

陳怡君強調，台灣作為國際社會和印太地區的負責任成員，將持續呼籲並且繼續和理念相近的國家齊心合作，共同維護區域及全球的和平穩定和繁榮發展，「事實上，台灣向來與理念相近的國家保持密切聯繫，特別是美日歐盟、G7成員國，我國政府跟各方的溝通管道都十分通暢」。





