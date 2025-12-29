中國突宣布環台軍演 外媒：回應史上最大美台軍售案

中國軍方今日突然宣布對台發動「正義使命-2025」軍演，演習範圍涵蓋台灣海峽、台灣本島北部、西南、東南及東方海域，預計於30日上午8時至下午6時，在台灣周邊展開實彈射擊；我國國防部已針對此次軍演成立應變中心。

中國突發動圍台軍演 明將展開實彈射擊

路透社及CNN報導，這次軍演是在美國宣布對台軍售案後11天發動；此次軍售案總金額約台幣3500億元，是美國史上對台灣最大規模的武器供應案，出售項目包含M109A7自走砲、海馬士多管火箭等8種。美聯社報導則稱，此軍演是在北京對美台軍售案表示憤怒後進行的。

中國國防部日前曾警告，將對軍售案採取「堅決有力措施」回應。中國外交部今日上午也發布文章，稱「美國應認清對台軍售的嚴重後果」，並批評美方「以武助獨只會引火燒身，勢必推高中美衝突對抗的風險」。

除軍售案外，多家外媒也提及，在中國此次發動軍演前，日本首相高市早苗表態，若「台灣有事」，日本可動用集體自衛權，引發中日兩國關係陷入緊張；不過中方這次軍演聲明中並未提及日本。

南韓《朝鮮日報》報導分析，中國此次軍演項目包含港口封鎖和周邊地區攔截，顯示其目標是封鎖和孤立台灣，而非直接登陸作戰；演習名稱為「正義使命」，則被解讀為是中共試圖在國內與國際上尋求軍事行動的正當性。有分析人士認為，中國正在加大對台軍事施壓，以阻止美日出手介入的可能性。

自美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年訪台後，中國至今已發動7次環台軍演，包含去（2024）年5月和10月的「聯合利劍A、B」，以及今年5月的「海峽雷霆2025A」等。