中國突宣布環台軍演 總統府嚴厲譴責：立即停止挑釁行為

總統府發言人郭雅慧呼籲中國理性自制。（總統府提供）

中國解放軍東部戰區今（29日）以「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習。總統府發言人郭雅慧表示，中國無視國際規範，逕以軍事恫嚇手段威脅周邊國家，我國表達嚴厲譴責，並呼籲中國立即停止「不負責任的挑釁行為」。

針對中國解放軍在台灣周邊實施針對性軍事演習，總統府發言人郭雅慧今（29日）指出，維持台海與印太和平穩定為國際社會高度共識，中國此舉不僅粗暴破壞台海及印太區域的安全穩定現狀，更是對《國際法》與國際秩序的公然挑戰。

郭雅慧強調，中國當局無視國際規範，逕以軍事恫嚇手段威脅周邊國家，我國表達嚴厲譴責。面對中國單邊挑釁的動態，國軍及國安單位均有事先及全面掌握，並做好萬全準備，可以確保國家及國人安全無虞，請國人安心。

郭雅慧表示，近期以來，國際高度關注中國在區域間的威權擴張與軍事威脅。而過去數月間，中國連續在日本、菲律賓等島鏈周邊進行各種騷擾脅迫，單方面升高區域緊張情勢、破壞現狀。

郭雅慧呼籲中國當局理性自制，立即停止「不負責任的挑釁行為」，勿因誤判情勢，成為破壞區域和平的「麻煩製造者」。同時，政府也將持續與區域各方密切合作，共同確保以規則為基礎的國際秩序，維護印太和平穩定與安全。





