中國突封日本旅遊！「這國家」反成最大受益者…日方冷回：過度依賴是一種風險

高市早苗挺台發言引發中日關係惡化。圖／資料照

日本新任首相高市早苗日前在國會談及台灣局勢，暗示日本可能在「台灣有事」時行使武力介入，此話一出頓時引爆中日雙方連日強硬交鋒，並迅速波及旅遊、文化、金融等各領域。中國14日起正式勸導國民避免赴日，隨後全國出現大量取消日本旅遊行程，反而讓最近開放中國遊客免簽政策的韓國意外成為熱門替代地。

中日關係緊張，旅遊、文化、經濟都出事？

日本首相高市早苗11月7日在眾議院預算委員會接受質詢時表示，若中國以武力封鎖台灣、而美軍介入突破封鎖，「中國可能使用武力阻止美軍」，此舉可能構成日本的「存立危機事態」，也代表日本得以行使「集體自衛權」，即若盟友遭受攻擊，日本可共同採取武力行動。此番發言一出，立刻被視為日本首相首次明確將「台灣有事」視為日本可能動用武力的態度，引發中國強烈反彈。

廣告 廣告

中國外交部此後多次表達強烈不滿，要求日方澄清並撤回相關言論，但日方並無撤回或道歉，使中國官方態度日益緊張。中國外交部最後在14日發布赴日旅遊警示，並以「今年日本發生多起針對中國人的犯罪案件」、「高市早苗涉台言論惡化交流氣氛並導致中國公民安全風險升高」為由，呼籲國民避免前往日本。

日本首相高市早苗。圖／取自東方IC

在外交部警告發出隔日，中國多家航空集團也陸續宣布多條從中國飛往日本的航線可免費退票或改票，包括中國國航、東方航空、廈門航空等。另外，中國境內多家旅行社也接連收到大量取消訂單的要求，上海旅行社透露，目前公司的日本團體旅遊訂單已取消60%，這次中國旅客大規模退團，也讓外界認為恐使日本觀光業面臨重擊。

除了被外界實為「禁日令」的禁止赴日旅遊措施，中國目前也全面暫停日本電影上映，央視率先以「基於市場表現與觀眾情緒評估後做出的審慎決定」為由，在今（18）日凌晨宣布暫停上映 《蠟筆小新：超華麗！燃燒的橡樹町舞者們》、《工作細胞》等多部日本電影。

大量中國旅客赴日旅遊訂單取消。示意圖／取自免費圖庫pixabay

不去日本改飛韓國？反中情緒也難阻觀光潮

根據日本觀光廳今年1月至9月的統計，中國旅客占全日本觀光客的25%，總消費約有1.6443兆日圓，全年估計可達2兆日圓，數字已超越2019年疫情前最高紀錄。如今中日關係惡化，根據中國旅遊平台「去哪兒」昨（17）日公布數據顯示，中國本週末最熱門的海外旅遊國家已變成韓國，國際機票購買、搜索量冠軍也都是韓國，其他熱門旅遊地包括泰國、香港、馬來西亞、新加坡、越南等。

對於中國勸阻中國人赴日旅遊一事，日本經濟安全保障擔當大臣小野田則淡然表示：「只要不滿就會進行經濟施壓的國家，過度依賴這種國家其實是一種風險。不只是供應鏈，連觀光產業都會受到衝擊」，為此呼籲日本應從長期角度降低單一國家依賴度。

首爾目前是中國旅客的熱門旅遊地選擇。示意圖／取自免費圖庫pixabay

只是隨著中國旅客暴增，也帶來「觀光干擾」，近日更發生中國旅客在濟州聯合國世界自然遺產城山日出峰抽菸、隨地大小便等離譜行徑，甚至還有中國大叔在首爾景福宮石牆下當街大便被當場查獲並裁罰。中國旅客的荒唐行徑也讓韓國社會反中情緒同步擴大。

首爾知名觀光景點首爾林最近就有一間咖啡廳在店門外張貼「不好意思，我們不接待中國客人」的英文公告，引發種族歧視論戰，也有不少店家、民眾當街掛上「仇恨式懸掛布條」（혐오 현수막），禁止中國旅客入內消費，特別是在10月APEC峰會在慶州舉行前夕，反中布條數量激增，極右小型政黨「明天向未來黨」更掛出「中國留學生100%是潛在間諜」、「免簽入境不是觀光，是佔領」等標語的布條。



回到原文

更多鏡報報導

中國反「台灣有事」斷旅遊不讓賺 日本商家：沒差！挺高市早苗

460萬中國客湧入！韓國人氣炸「反中布條掛滿街」批免簽：不是觀光，是佔領

高市早苗一句「台灣有事」激怒中國封鎖旅遊 中日關係亮紅燈完整時間軸一次看懂