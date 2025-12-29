中國突對台軍演 高雄綠議員齊聲譴責：威嚇不了台灣民主

國防部外觀。廖瑞祥攝



中國解放軍東部戰區今（12/29）突襲宣布在台灣周邊展開軍演，並宣稱此舉是對「台獨分裂勢力與外部干涉勢力的嚴重警告」。對此，高雄市多位綠營議員發表聲明嚴正譴責中共以軍事行動對台施壓，強調台灣是民主社會，人民有權選擇自己的生活方式，任何外來武力威脅，都無法動搖守護家園與民主的堅定決心。

中國解放軍東部戰區發言人施毅突襲宣布，自今日起將在東部戰區舉行名為「正義使命-2025」的軍事演習，涵蓋台灣海峽及北部、西南、東南與以東海空域，並聲稱此舉是「對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。

國防部對此發聲譴責，並表示已成立應變中心，依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，確保台灣防衛及區域安全。

對此，高雄市議會南方問政聯盟議員簡煥宗、何權峰、湯詠瑜、張博洋、張勝富、郭建盟、邱俊憲、陳慧文、黃文志、黃彥毓則聯合發聲明表示，中共慣以軍事行動製造恐嚇，試圖合理化武力威脅，實為赤裸挑釁。

聯盟指出，高雄是重要港都與產業重鎮，任何封控、逼近或實彈射擊的軍事動作，都可能衝擊海空航運安全與民生經濟，並危及區域各國共同利益，呼籲中共立即停止對台軍事挑釁，也呼籲國際民主夥伴共同譴責破壞台海和平的行徑。

聯盟強調，台灣是民主社會，人民有權選擇自己的生活方式；任何外來武力威脅都無法動搖我們守護家園、守護民主的決心；他們也提醒市民保持冷靜，留意政府發布的正確資訊，不轉傳未經查證的影像與訊息，以防堵認知作戰。

