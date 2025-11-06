中國突搞職棒 陸委會：密注有無政治動機

針對中國「上海兄弟」隊品牌識別激似中華職棒「中信兄弟」隊一事，陸委會今天(6日)說出重話，指球隊的品牌是所有球迷一起建立，「不是老闆可以自己隨意破壞」，尤其是中國大陸突然籌組一個職棒聯盟，還傳言該聯賽可能拉攏大批台灣球員，背後有沒有政治動機，陸委會將持續關注後續動態。

規劃明年初開打的「中國CPB棒球城市聯賽」裡的「上海兄弟」隊，因為其隊徽等品牌識別與中華職棒「中信兄弟」隊非常相似而引發熱議。中信育樂5日聲明表示，球團與營運團隊對中國「上海兄弟」相關設計並不知情，若涉及侵權，將採取必要法律措施。

即使已有上述聲明，陸委會副主委梁文傑6日仍表示，「希望中信球團能對外說明清楚」。他強調，一個30幾年的球隊，品牌所有權雖屬老闆擁有，卻是所有球迷用熱血、青春與回憶一起建立，梁文傑說：『(原音)所以這個不是老闆可以自行隨意地處分和決定的，也不是老闆可以自己隨意破壞的。』

梁文傑表示，此事背後運籌帷幄的是一家與台灣職棒及棒協經常合作的運動行銷公司，該公司試圖將台灣經驗複製到對岸，甚至還想把大批台灣球員拉到對岸，因此政府會密切注意相關動態。

梁文傑還進一步指出，棒球在大陸是非常邊緣的運動，如今突然要成立一個職棒聯盟，實在有些無法想像，梁文傑說：『(原音)讓人覺得有一點、有一點超出想像，這個到底是出於市場的原因？還是出於政治的動機？我們也都會關注。』

另外，中國明年將主辦APEC各項會議與活動，並揚言遵守「一中原則」是台灣參與的前提要件，外交部對此已數度表達絕不接受的立場，並將協調理念相近國家一起予以反制。

梁文傑則在回應媒體詢問時說明中國上次2014年在主辦APEC會議期間，「一直用各種方式貶低我們會員國地位」的一些態樣，還強調當時是總統馬英九執政，所以研判明年的狀況應該會更不好。不過，梁文傑又指出，或許明年兩岸關係會有一些改善，國際情勢也有可能出現變化，所以現在只是先以2014年為例對外說明，總之，最重要的一點，是政府一定會堅守台灣的會員國地位與尊嚴。