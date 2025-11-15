中國突祭旅遊禁令報復高市早苗挺台！矢板明夫：台灣更應展現支持

中國外交部發布通告呼籲中國公民「近期避免前往日本」。 圖/取自中國駐日本大使館網站

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前在國會答詢時關於「台灣有事」的發言引發中國強烈不滿，繼召見日本大使表達強烈抗議後，中國外交部和中國駐日大使館14日發布通知，「提醒」中國公民暫時避免前往日本，雙方緊張情勢進一步升高。資深媒體人矢板明夫表示，北京現在打出的牌是赤裸裸的政治操作，其目的很清楚，削減赴日旅遊、衝擊日本觀光業，藉此向高市政權施壓。在這個關鍵時刻，台灣更應展現支持。台日利益緊密相連，面對中國的壓力與威脅，民主陣營必須相互支撐。

矢板明夫在臉書發文寫道：「中國近日因高市早苗首相堅定表明『台灣有事可能構成日本存亡危機』而惱怒，竟以近乎報復性的方式對日本施壓。中國外交部深夜發布突襲式公告，呼籲國民避免前往日本，聲稱『在日中國人安全受到威脅』。然而，這完全是無稽之談。事實上，現在赴日旅遊的中國遊客依然絡繹不絕，普遍都享有極佳的體驗，幾乎沒有聽說任何針對中國人的安全問題。」

矢板明夫指出：「相反，在中國的日本人則越來越不安。去年中國發生日本男童遭殺害事件，今年更在多地接連出現日本人遭中國民眾毆打的案例。到底是誰真正面臨安全風險，一目了然。北京現在打出的牌，不是『保護國民』，而是赤裸裸的政治操作。中國國航、東方航空、南方航空等三大國營航空公司竟在同一天同步宣布，預訂去日本的航班皆可免費退票或改期。這不是商業決策，而是政治配合。其目的很清楚：削減赴日旅遊、衝擊日本觀光業，藉此向高市政權施壓。」

矢板明夫續指：「2024年有約690萬名中國旅客造訪日本，是日本觀光市場的重要客源。北京深知這一點，所以選擇以『旅遊禁令』作為武器，希望影響日本地方經濟，進而讓自民黨內反高市派趁勢壯大，看能不能逼高市首相下台。這就是中方真正的政治算計。然而，北京恐怕低估了日本民意的反彈與高市首相的政治韌性。目前高市內閣支持率仍穩定在70%以上，屬於罕見的強勢政權。日本民眾都看得非常清楚，中國此舉不是『安全考量』，而是公然以經濟手段干涉日本內政。」

矢板明夫分析，短期來看，高市政府不會因此受到什麼太大的衝擊。但若中國持續升級施壓，並在其他領域加碼，日本政治環境仍可能受到波動。自民黨目前為少數執政，必須加快改革腳步，讓民眾看到成果，才能在長期的對抗中站得更穩。在這個關鍵時刻，台灣更應展現支持。台日利益緊密相連，面對中國的壓力與威脅，民主陣營必須相互支撐。如果台灣民眾有時間、有能力，也應多到日本旅遊，用實際行動支持日本的民間經濟，為日本提供抵抗中國施壓的底氣。希望高市早苗挺住。

