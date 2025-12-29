中國突襲圍台軍演 國防部曝：12海浬被劃設在演訓區

即時中心／潘柏廷報導

國防部今（29）日下午就中國解放軍東部戰區突襲宣布，今日起進行「正義使命-2025」演習，並對台灣進行圍台軍演一事召開記者會；由於共軍公布的演習範圍包含鵝鑾鼻以南領海範圍，國防部情次室次長、中將謝日升則透露，不只有南部，包含北部、西部的馬公旁邊2個區域、南部、東部，劃設範圍都已經將12海浬劃設在裡面。

國防部今日下午召開記者會，說明中國突襲宣布進行圍台軍演一事；記者提問，中共公布的演習範圍似乎涵蓋鵝鑾鼻以南領海範圍，國軍是否有應處設施？另外共軍3艘航空母艦及075型兩棲攻擊艦，目前動向為何，是否有參與此次的操演？

對此，謝日升回應，共軍已經將南部演訓區劃入台灣的24海浬，其實不只南部，共有5個區域，包括北部、西部的馬公旁邊2區域、南部、東部，「劃設範圍都已經把我們的12海浬都劃設在裡面」。

另就航母部分，國防部則說到目前為止，掌握到3艘航母沒有參加這次針對性軍演。至於剛剛提到的075型兩棲攻擊艦，如同資料顯示的確是在台灣東南外海，而國防部透過聯合情監偵會嚴密掌握，必要時候會用其他手段做適切監控。









